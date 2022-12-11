Главный тренер Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Англией в ¼ финала ЧМ

«Это потрясающе, это был отличный матч, мы столкнулись с поистине фантастической английской командой, но мы смогли забить ещё один мяч. Это было великолепно, мы должны насладиться этим. Мы в полуфинале, это не пустяк. У нас есть менталитет и дух», — приводит слова Дешама Get French Football News.