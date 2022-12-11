Защитник сборной Англии Джон Стоунз побил рекорд чемпионатов мира по точным передачам

Стоунз отдал в матче с Францией 72 передачи, из которых все оказались точными. Ранее со стопроцентным показателем встречу заканчивал футболист ФРГ Пауль Брайтнер, который в игре с Чили (победа немцев 1:0) на мундиале 1974 года отдал 57 пасов своим партнёрам, ни разу не ошибившись.