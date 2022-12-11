Очередной трагический вылет Англии: промах Кейна с пенальти вывел Францию в полуфинал

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Вечное противостояние

Битва Франции и Англии — это классика не только мирового спорта, но и мировой истории вообще. Можно долго вспоминать Столетнюю войну и прочие вехи противостояния двух великих держав, но какое это сейчас имеет значение? Всех интересует только футбол, и именно у этой пары была самая лакомая вывеска на стадии ¼ финала.

Во Франции перед игрой много писали о том, как тяжело взломать вязкую оборону Англии при счете 0:0. Британцы же лепили мемы из самой ожидаемой дуэли матча: Мбаппе против Уокера. На защитника «Манчестер Сити» было особое давление, ведь один из лучших игроков мира орудует именно на его фланге, поэтому Кайлу требовалась особая концентрация. Он, кстати, все осознавал и говорил перед игрой: «Расстилать красную дорожку перед ним я не собираюсь. Не хочу, чтобы Мбаппе встал на моем пути к титулу».

Активно обсуждалась и еще одна, общая для обоих соперников тема. Ни Англия, ни Франция до этой стадии не встречались с сопоставимыми по классу сборными, так что в четвертьфинале их ждала полноценная проверка амбиций. И, конечно же, никакого права на ошибку у них не было — вылет в четвертьфинале сродни трагедии как для Англии, так и для Франции.

Пушка Тчуамени

Объединяла соперников и прозрачная игра. За время турнира все уже выучили, что Франция не прессингует активно и высоко, а Англия трансформирует схему за счет гибридной роли Уокера. А сейчас было тем более ясно, что Кайл никуда не станет убегать — при владении мячом будет оставаться на случай рывков Мбаппе.

Так и получилось. Дидье Дешам понимал, что британцы традиционно медленно начнут матч, поэтому французская команда решила будто бы подыграть противнику. Мбаппе и Дембеле не включали даже вторую скорость, а Жиру пытался пробить ударом скорпиона для усыпления бдительности соперника. Привычные пути предсказуемо не работали, поэтому чемпионы мира расчехлили ранее невиданное оружие — пушку Тчуамени. Во-первых, он в этом сезоне не забивал даже за «Реал». Во-вторых, на этом чемпионате мира преступно редко попадают в ворота с дальней дистанции. Кто мог ожидать гола от Тчуамени в этой ситуации? Никто, даже оборона англичан.

Забитый пенальти Кейна

Команда Гарета Саутгейта впервые в Катаре оказалась в роли отыгрывающихся, поэтому смотреть на нее было особенно интересно. Но глобально ничего не изменилось: она спокойно конструировала атаки преимущественно через правый фланг, неплохо исполняла стандарты и… выпрашивала пенальти. В середине первого тайма Кейн получил по ногам от Упамекано на границе штрафной, но ни бразильский судья Вилтон Сампайо, ни его видеоассистенты не назначили здесь 11-метровый. Шум в соцсетях поднялся сильный.

Англия играла хорошо, но левый край точно должен был кто-то растормошить. Сака на правой бровке был бесподобен: вингер «Арсенала» уже в первом тайме сделал заявку на лучший матч в карьере, а после перерыва продолжил творить чудеса. Шикарно играл и Льорис — на 47-й минуте вратарь французов с трудом отразил выстрел Беллингема.

Но гол англичан пришел не с игры. Вездесущего Саку снесли в штрафной, за что на этот раз Сампайо без промедлений назначил 11-метровый. Кейн долго думал, как переиграть своего многолетнего партнера по «Тоттенхэму» Льориса, но выбрал верное решение: мощнейшим ударом в угол сравнял счет.

Незабитый пенальти Кейна

Гол Англии существенно повлиял на Мбаппе: он едва ли не в следующей атаке ускорился по левому флангу, обошел Уокера и выдал отличный пас в центр штрафной, но до удара дело не дошло. Гол раскрыл игру и с другой стороны: британцы стали активнее лезть вперед и вполне могли выйти вперед, если бы Магуайр на 70-й минуте попал в створ.

Однако забила Франция. Сперва Пикфорд не позволил забить Жиру, а через минуту Оливье замкнул передачу Гризманна и вновь вывел действующих чемпионов мира вперед.

Саутгейт моментально бросил на поле Стерлинга с Маунтом, к которым на старте турнира было много вопросов. На этот раз полузащитники «Челси» хорошо вошли в игру, а Маунт еще и поучаствовал в судьбоносном моменте. Тео снес его в штрафной, Сампайо посмотрел повтор и указал на точку. К мячу вновь подошел Кейн и снова долго думал, как переиграть Льориса. Перемудрил: мяч улетел далеко на трибуны. Сразу стало понятно, что этот промах может стать историческим и встать в один ряд с удалением Руни на ЧМ-2006 или смазанным пенальти Саутгейта на Евро-1996.

Но у Англии еще оставалось много времени. Штаб британцев пытался хоть как-то освежить игру заменами, в то время как Франция просто ждала — Дешам за весь матч сделал лишь одну перестановку. «Трехцветные» спокойно оборонялись, периодически выбегая в контратаки, но на 100-й минуте могли получить гол. Рэшфорд исполнял штрафной с опасной точки, однако не попал в створ, после чего прозвучал финальный свисток.

Франция продолжает защиту титула и в полуфинале встретится с Марокко. А Англия вновь эпично вылетает с крупного турнира — иначе она не умеет.