Линекер: Время этой сборной Англии придет
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал поражение национальной команды в ¼ финала ЧМ-2022 против Франции (1:2).
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал поражение национальной команды в ¼ финала ЧМ-2022 против Франции (1:2).
«В очередной раз душераздирающе, но не стыдно проиграть отличной французской команде, и я их поздравляю. Эта прекрасная молодая сборная Англии. Команда сделала все возможное и дальше будет только лучше. Их время придет», — написал Линекер в Twitter.
Сборная Франции вышла в полуфинал, где 14 декабря сыграет с командой Марокко.