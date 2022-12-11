Конец истории. Почему Роналду за 16 лет так и не нашел себя на чемпионатах мира

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
13.12Не началсяАргентинаХорватия
1/2 финала
14.12Не началсяФранцияМарокко
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
09:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Конец истории. Почему Роналду за 16 лет так и не нашел себя на чемпионатах мира

Криштиану попрощался с мечтой.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Уход Зинедина Зидана с чемпионата мира-2006 и из большого футбола — драма и часть спортивного искусства. Проходящая мимо кубка него французская «десятка» — как такое забыть?! У Криштиану Роналду красиво уйти в закат не получилось. После финального свистка матча с Марокко операторы выхватывали гримасу разочарования легенды и попытку сдержать слезы, которая провалилась во время прохода по подтрибунному тоннелю в сторону раздевалок. Ничего эпического и того, за что может зацепиться глаз, если не понимать контекста — с главным турниром планеты и, вероятно, топ-футболом, прощается один из величайших спортсменов в истории.

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Нет, Роналду может поехать на ЧМ в США в 2026-м, сам Криштиану говорил, что собирается выходить на поле до 40 лет. Но даже если такое случится, в сборной Криш будет играть скорее роль талисмана и наставника, но никак не лидера, способного менять расклады.

С чемпионатами мира у Криштиану вообще не сложилось. В Германии в 2006-м португальцы заняли четвертое место, но сам Роналду забил всего раз — и то Ирану на групповой стадии при счете 1:0. На ЧМ-2010 КриРо приехал уже состоявшейся звездой планетарного масштаба, но снова не показал ничего выдающегося — всего «гол+пас», и то оба балла набраны против КНДР (7:0). На ЧМ-2014 Португалия вообще не вышла из группы, а Роналду снова ограничился мячом и передачей. В России четыре года назад получился хет-трик в ворота Испании — лучшее выступление Криша на мировых первенствах. Кстати, в 2018-м его единственный гол принес португальцам победу над Марокко. Но вылет в ⅛ финала от Уругвая быстро закончил приключение. И теперь как кульминация — Роналду летит с ЧМ домой после поражения от андердога. Смачная клякса в конце несвязного письма.

Источник: Reuters

Защитники и фанаты португальца станут говорить, что все могло быть иначе, выйди кумир в старте. Но открываем статистику и смотрим — за 50 минут у Криштиану один удар, а ведь предстал свежим на фоне подсевшего соперника. Да это уже и не так важно — Португалия едет домой, мечты о финале с Аргентиной помечены грифом «несбывшиеся».

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КриРо же стал для своей команды вожаком и главной звездой. Но не стал тем, кем для Франции Оливье Жиру — эффективным и вместе с тем полезным нападающим, который в неоднозначной ситуации всегда постарается отыграться с партнером, а не лупить по воротам в поисках новых рекордов (хотя к таким они липнут сами). И это — главная трагедия нынешнего Роналду, капитана, первым в слезах уходящего в раздевалку, оставив где-то на заднем плане и свою команду, и болельщиков.

Ну, а извечно недооцененный Жиру тем же вечером делает то, чего великому Кришу не удалось за всю карьеру — забивает в плей-офф ЧМ и выводит «Трехцветных» в полуфинал. Тут Хорватия и Марокко постараются помешать Аргентине и Франции обеспечить финалу ярчайшую выставку. И вроде эту стадию можно было бы и пропустить, если бы мы не знали, сколько сенсаций уже произошло за последний месяц в Катаре.

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Недавно в интервью «СЭ» Станислав Черчесов здорово описал главную фишку этого ЧМ: «Турнир специфический. Дело даже не в том, что проходит зимой, а в том, что для подготовки не было трех-четырех недель — всего одна. И на первый план выходит психологический фактор. Ты можешь играть мощно, но потом провалить 20 минут — и это станет роковым».

Случай и правда имеет огромное значение. Особенно на быстрых соревнованиях вроде чемпионатах мира. Особенно на таких необычных. Однозначные выводы о силе команд, стабильности и уровне игроков тут делать просто бессмысленно, ведь ЧМ — это витрина того, что происходит в мировом футболе из сезона в сезон в будничном режиме. Мы же не хотим всерьез утверждать, что Марокко сильнее Португалии, а Хорватия — Бразилии? Марокканцы, к примеру, на последнем Кубке Африки вылетели от Египта, а в Кубке арабских наций — от Алжира, двух команд, вообще не попавших на ЧМ.

Источник: Reuters

Счет на табло никому не давал обещания отражать справедливость, так что и вокруг вероятного прощания Роналду с чемпионатом мира нет смысла разводить излишнюю истерию. Так же, как и Месси даже в случае победы в Катаре не расставит всех точек над i в извечной гонке. Это просто результат одного турнира, коих в карьере обоих было бесчисленное множество, и ориентироваться в оценке успеха лишь на него — значит расписаться в собственной необъективности.

Величие Криштиану уже зафиксировано в истории, ну, а голливудские истории о мальчике, который покорил мир, не всегда должны заканчиваться попкорновым финалом.

Автор: Марк Бессонов

Марокко
1:0
Первый тайм: 1:0
Португалия
Главные темы
Конец истории. Почему Роналду не нашел себя на чемпионатах мира
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«Роналду не заслужил такого финала». Реакция на вылет Португалии
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2014
Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
3
Нидерланды
Нидерланды
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Эль-Джануб (Эль-Вакра)
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