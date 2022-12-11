Конец истории. Почему Роналду за 16 лет так и не нашел себя на чемпионатах мира

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Уход Зинедина Зидана с чемпионата мира-2006 и из большого футбола — драма и часть спортивного искусства. Проходящая мимо кубка него французская «десятка» — как такое забыть?! У Криштиану Роналду красиво уйти в закат не получилось. После финального свистка матча с Марокко операторы выхватывали гримасу разочарования легенды и попытку сдержать слезы, которая провалилась во время прохода по подтрибунному тоннелю в сторону раздевалок. Ничего эпического и того, за что может зацепиться глаз, если не понимать контекста — с главным турниром планеты и, вероятно, топ-футболом, прощается один из величайших спортсменов в истории.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9b9c8c0d07c9c330&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239033" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нет, Роналду может поехать на ЧМ в США в 2026-м, сам Криштиану говорил, что собирается выходить на поле до 40 лет. Но даже если такое случится, в сборной Криш будет играть скорее роль талисмана и наставника, но никак не лидера, способного менять расклады.

С чемпионатами мира у Криштиану вообще не сложилось. В Германии в 2006-м португальцы заняли четвертое место, но сам Роналду забил всего раз — и то Ирану на групповой стадии при счете 1:0. На ЧМ-2010 КриРо приехал уже состоявшейся звездой планетарного масштаба, но снова не показал ничего выдающегося — всего «гол+пас», и то оба балла набраны против КНДР (7:0). На ЧМ-2014 Португалия вообще не вышла из группы, а Роналду снова ограничился мячом и передачей. В России четыре года назад получился хет-трик в ворота Испании — лучшее выступление Криша на мировых первенствах. Кстати, в 2018-м его единственный гол принес португальцам победу над Марокко. Но вылет в ⅛ финала от Уругвая быстро закончил приключение. И теперь как кульминация — Роналду летит с ЧМ домой после поражения от андердога. Смачная клякса в конце несвязного письма.

Защитники и фанаты португальца станут говорить, что все могло быть иначе, выйди кумир в старте. Но открываем статистику и смотрим — за 50 минут у Криштиану один удар, а ведь предстал свежим на фоне подсевшего соперника. Да это уже и не так важно — Португалия едет домой, мечты о финале с Аргентиной помечены грифом «несбывшиеся».

КриРо же стал для своей команды вожаком и главной звездой. Но не стал тем, кем для Франции Оливье Жиру — эффективным и вместе с тем полезным нападающим, который в неоднозначной ситуации всегда постарается отыграться с партнером, а не лупить по воротам в поисках новых рекордов (хотя к таким они липнут сами). И это — главная трагедия нынешнего Роналду, капитана, первым в слезах уходящего в раздевалку, оставив где-то на заднем плане и свою команду, и болельщиков.

Ну, а извечно недооцененный Жиру тем же вечером делает то, чего великому Кришу не удалось за всю карьеру — забивает в плей-офф ЧМ и выводит «Трехцветных» в полуфинал. Тут Хорватия и Марокко постараются помешать Аргентине и Франции обеспечить финалу ярчайшую выставку. И вроде эту стадию можно было бы и пропустить, если бы мы не знали, сколько сенсаций уже произошло за последний месяц в Катаре.

Недавно в интервью «СЭ» Станислав Черчесов здорово описал главную фишку этого ЧМ: «Турнир специфический. Дело даже не в том, что проходит зимой, а в том, что для подготовки не было трех-четырех недель — всего одна. И на первый план выходит психологический фактор. Ты можешь играть мощно, но потом провалить 20 минут — и это станет роковым».

Случай и правда имеет огромное значение. Особенно на быстрых соревнованиях вроде чемпионатах мира. Особенно на таких необычных. Однозначные выводы о силе команд, стабильности и уровне игроков тут делать просто бессмысленно, ведь ЧМ — это витрина того, что происходит в мировом футболе из сезона в сезон в будничном режиме. Мы же не хотим всерьез утверждать, что Марокко сильнее Португалии, а Хорватия — Бразилии? Марокканцы, к примеру, на последнем Кубке Африки вылетели от Египта, а в Кубке арабских наций — от Алжира, двух команд, вообще не попавших на ЧМ.

Счет на табло никому не давал обещания отражать справедливость, так что и вокруг вероятного прощания Роналду с чемпионатом мира нет смысла разводить излишнюю истерию. Так же, как и Месси даже в случае победы в Катаре не расставит всех точек над i в извечной гонке. Это просто результат одного турнира, коих в карьере обоих было бесчисленное множество, и ориентироваться в оценке успеха лишь на него — значит расписаться в собственной необъективности.

Величие Криштиану уже зафиксировано в истории, ну, а голливудские истории о мальчике, который покорил мир, не всегда должны заканчиваться попкорновым финалом.