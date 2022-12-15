Франция идет защищать титул ЧМ. Такое удавалось только двум сборным

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До ЧМ многие сомневались в силе Франции, но команда Дидье Дешама — уже в финале! Второй раз подряд.

Французы стали первыми действующими чемпионами с 1998-го, которые вышли хотя бы в полуфинал следующего ЧМ. И это лишь третий случай в истории, когда сборная выходит в два финала ЧМ подряд.

Кто был до Франции?

Италия: 1934−1938

Второй чемпионат мира по футболу 1934 года прошел именно в Италии, в финале хозяева сошлись с Чехословакией на стадионе Национальной фашистской партии.

Итальянцы проигрывали, но сравняли счет за девять минут до конца основного времени, а в дополнительное дожали.

В 1938-м итальянцы начали защиту титула матчем против Норвегии. Пересилили в экстра-таймах, а в четвертьфинале вынесли хозяев из Франции. В полуфинале сражались с Бразилией — и снова вышли победителями. В финале от наглых итальянцев пала Венгрия.

Источник: dpa

Бразилия: 1958−1962

Та версия сборной Бразилии запомнилась из-за невероятного Пеле. Его статистика поражала воображение, а игра приводила в экстаз. Но сила той команды была не только в таланте Пеле.

Например, на ЧМ-58 именно бразильцы первыми перешли на 4−2−4 — до этого почти все играли 1−3−3−3 и не переживали. Устоять перед Бразилией не мог никто — в 1958-м сборная выиграла первый титул чемпионов мира, а еще через четыре года отстояла его в Чили. Лучшим игроком турнира признали великого Гарринчу, который забил 4 гола. Кстати, у Валентина Иванова было столько же, хотя сборная СССР не прошла четвертьфинал.

Источник: dpa

А кто дважды подряд был в финале?

Тоже великие команды.

Нидерланды 1974−1978 — шикарное, но очень невезучее голландское поколение. Сборная проиграла два финала из двух — сначала титул увели соперники из ФРГ, а через четыре года — Аргентина с великолепным Марио Кемпесом.

Источник: dpa

ФРГ 1982−1986−1990 — мучительные восемь лет похода до титула. Немцы эпично проигрывала первые два финала, но в 1990-м собрались и в Италии все-таки забрали золото.

Источник: dpa

Аргентина 1986−1990. В 1986-м с Диего Марадоной в составе обставили в финале немцев, но через четыре года им же и проиграли при защите. После того финала Диего плакал, скандалил, а еще получил унизительный для него «Бронзовый мяч» — как третий игрок ЧМ.

Бразилия 1994−1998−2002 — бразильская серия вышла волнообразной. В 1994-м с Ромарио сборная взяла трофей, не выиграв ни одного матча плей-офф больше, чем в один мяч. Через четыре года забивали больше, но проиграли в финале Франции. А в Корее и Японии бразильцы с Роналдо вернули кубок себе. Перед большим периодом без побед.