Франция идет защищать титул ЧМ. Такое удавалось только двум сборным
Последний раз — 60 лет назад.
Последний раз — 60 лет назад.
До ЧМ многие сомневались в силе Франции, но команда Дидье Дешама — уже в финале! Второй раз подряд.
Французы стали первыми действующими чемпионами с 1998-го, которые вышли хотя бы в полуфинал следующего ЧМ. И это лишь третий случай в истории, когда сборная выходит в два финала ЧМ подряд.
Кто был до Франции?
Второй чемпионат мира по футболу 1934 года прошел именно в Италии, в финале хозяева сошлись с Чехословакией на стадионе Национальной фашистской партии.
Итальянцы проигрывали, но сравняли счет за девять минут до конца основного времени, а в дополнительное дожали.
В 1938-м итальянцы начали защиту титула матчем против Норвегии. Пересилили в экстра-таймах, а в четвертьфинале вынесли хозяев из Франции. В полуфинале сражались с Бразилией — и снова вышли победителями. В финале от наглых итальянцев пала Венгрия.
Та версия сборной Бразилии запомнилась из-за невероятного Пеле. Его статистика поражала воображение, а игра приводила в экстаз. Но сила той команды была не только в таланте Пеле.
Например, на ЧМ-58 именно бразильцы первыми перешли на 4−2−4 — до этого почти все играли 1−3−3−3 и не переживали. Устоять перед Бразилией не мог никто — в 1958-м сборная выиграла первый титул чемпионов мира, а еще через четыре года отстояла его в Чили. Лучшим игроком турнира признали великого Гарринчу, который забил 4 гола. Кстати, у Валентина Иванова было столько же, хотя сборная СССР не прошла четвертьфинал.
Тоже великие команды.
Тимур Боков