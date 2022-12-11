Кейн взял на себя ответственность после поражения от Франции на ЧМ-2022

Напомним, на 84-й минуте матча англичане заработали пенальти за фол на Мэйсоне Маунте. 11-метровый был назначен только после длительной проверки с помощью системы VAR. К «точке» подошёл Кейн, однако пробил гораздо выше ворот и не сумел сравнять счёт.

«Чемпионат мира проходит раз в четыре года, следующей возможности придётся ждать долго. Я горжусь ребятами, мы провели отличный мундиаль.



Я беру на себя ответственность. У нас талантливые футболисты, чемпионат Европы состоится через полтора года. Это тяжело не только для меня, но и для всех остальных. Однако таков футбол, спорт, необходимо двигаться вперёд», — сказал форвард в интервью ITV.