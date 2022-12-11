«Вся Англия опустошена, пенальти — проклятье». СМИ — о выходе Франции в полуфинал ЧМ и смазанном ударе Кейна

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Сборная Франции в драматичном матче переиграла англичан 2:1. Решающим моментом стал пенальти, который не смог реализовать Харри Кейн на 84-й минуте. «СЭ» изучил зарубежную прессу и узнал, что пишут иностранные коллеги о вылете сборной Англии и победе французов.

The Sun: «Вся Англия опустошена»

Британский таблоид The Sun вышел с двумя интересными заголовками. В первом случае журналист Дэйв Кидд обыграл фамилию Гарри Кейна: «Harry Pain» («боль». — Прим. «СЭ»). «Сборная Англии играла храбро. У нее был шанс свергнуть с футбольного престола Францию, но в очередной раз все решил пенальти. Вся Англия опустошена этим результатом», — написал Кидд.

При этом автор назвал Кейна феноменальным бомбардиром, которому не суждено стать великим. «Но стоит признать: Англия была великолепна во всех своих играх на турнире, кроме матча с США. И сегодня сборная тоже играла отлично большую часть встречи», — добавил Кидд.

Во втором заголовке зашифрована отсылка к известной песне английских фанатов: «They’re coming home» («Они едут домой». — Прим. «СЭ»). В оригинале поется: «It’s coming home».

Daily Mail: «Еще одна трагедия с пенальти»

Другое издание, Daily Mail, вспомнило предыдущие случаи, когда сборную Англии на крупных турнирах подводило исполнение пенальти. Конечно, свеж в памяти финал прошлогоднего Евро, когда в серии пенальти промахнулись Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Но сложная история взаимоотношений между англичанами и одиннадцатиметровыми ударами тянется уже не одно десятилетие. Вспомнил Daily Mail и промах Гарета Саутгейта в полуфинале Евро-1996.

«Бедный Харри Кейн! Он мог стать национальным героем, но долгожданный титул сборной Англии придется отложить еще на какое-то время. Однако команда Гарета Саутгейта ни в коем случае не опозорена — просто Франция оказалась чуть лучше», — написал Адам Шерголд.

Le Parisien: «Это возвращение прежней Франции»

Французский Le Parisien отдает должное сборной Англии. «Победа в таком матче — настоящий подвиг. Теперь сборную Франции ждет фантастическая команда Марокко», — написал журналист Доминик Северак.

«Это возвращение прежней Франции. Той самой, которая окрасила весь мир в свои цвета на чемпионате мира в России. Мы должны сказать спасибо Англии и Кейну за промах и проводить их до взлетной полосы», — добавил Северак.

L'Equipe: «Англия, простите. Хорошо поиграли»

Главное спортивное издание Франции — L'Equipe — вышло с заголовком на английском языке: «Англия, простите. Хорошо поиграли».

«Мы хорошо сыграли в обороне, — сказал после игры Оливье Жиру. — Этот матч мне немного напоминает игру против Бельгии на прошлом чемпионате мира. Я горжусь командой, это очень сложная победа. Спасибо Гризманну за отличный навес».

Marca: «Гризманн готов побороться за звание MVP турнира»

Испанская Marca отмечает игру нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. «Гризманн подает мячи своим партнерам как на блюдечке. Он готов побороться за звание MVP турнира», — считает Ракель Кальдерон. На счету Гризманна три голевые передачи, столько же у Харри Кейна и Бруну Фернандеша, которые уже покинули ЧМ-2022.