«Вся Англия опустошена, пенальти — проклятье». СМИ — о выходе Франции в полуфинал ЧМ и смазанном ударе Кейна

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
13.12Не началсяАргентинаХорватия
1/2 финала
14.12Не началсяФранцияМарокко
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
11:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вся Англия опустошена, пенальти — проклятье». СМИ — о выходе Франции в полуфинал ЧМ и смазанном ударе Кейна

Обзор мировой прессы.

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20
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Сборная Франции в драматичном матче переиграла англичан 2:1. Решающим моментом стал пенальти, который не смог реализовать Харри Кейн на 84-й минуте. «СЭ» изучил зарубежную прессу и узнал, что пишут иностранные коллеги о вылете сборной Англии и победе французов.

The Sun: «Вся Англия опустошена»

Британский таблоид The Sun вышел с двумя интересными заголовками. В первом случае журналист Дэйв Кидд обыграл фамилию Гарри Кейна: «Harry Pain» («боль». — Прим. «СЭ»). «Сборная Англии играла храбро. У нее был шанс свергнуть с футбольного престола Францию, но в очередной раз все решил пенальти. Вся Англия опустошена этим результатом», — написал Кидд.

При этом автор назвал Кейна феноменальным бомбардиром, которому не суждено стать великим. «Но стоит признать: Англия была великолепна во всех своих играх на турнире, кроме матча с США. И сегодня сборная тоже играла отлично большую часть встречи», — добавил Кидд.

Во втором заголовке зашифрована отсылка к известной песне английских фанатов: «They’re coming home» («Они едут домой». — Прим. «СЭ»). В оригинале поется: «It’s coming home».

Daily Mail: «Еще одна трагедия с пенальти»

Другое издание, Daily Mail, вспомнило предыдущие случаи, когда сборную Англии на крупных турнирах подводило исполнение пенальти. Конечно, свеж в памяти финал прошлогоднего Евро, когда в серии пенальти промахнулись Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Но сложная история взаимоотношений между англичанами и одиннадцатиметровыми ударами тянется уже не одно десятилетие. Вспомнил Daily Mail и промах Гарета Саутгейта в полуфинале Евро-1996.

«Бедный Харри Кейн! Он мог стать национальным героем, но долгожданный титул сборной Англии придется отложить еще на какое-то время. Однако команда Гарета Саутгейта ни в коем случае не опозорена — просто Франция оказалась чуть лучше», — написал Адам Шерголд.

Источник: Reuters

Le Parisien: «Это возвращение прежней Франции»

Французский Le Parisien отдает должное сборной Англии. «Победа в таком матче — настоящий подвиг. Теперь сборную Франции ждет фантастическая команда Марокко», — написал журналист Доминик Северак.

«Это возвращение прежней Франции. Той самой, которая окрасила весь мир в свои цвета на чемпионате мира в России. Мы должны сказать спасибо Англии и Кейну за промах и проводить их до взлетной полосы», — добавил Северак.

L'Equipe: «Англия, простите. Хорошо поиграли»

Главное спортивное издание Франции — L'Equipe — вышло с заголовком на английском языке: «Англия, простите. Хорошо поиграли».

«Мы хорошо сыграли в обороне, — сказал после игры Оливье Жиру. — Этот матч мне немного напоминает игру против Бельгии на прошлом чемпионате мира. Я горжусь командой, это очень сложная победа. Спасибо Гризманну за отличный навес».

Marca: «Гризманн готов побороться за звание MVP турнира»

Испанская Marca отмечает игру нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. «Гризманн подает мячи своим партнерам как на блюдечке. Он готов побороться за звание MVP турнира», — считает Ракель Кальдерон. На счету Гризманна три голевые передачи, столько же у Харри Кейна и Бруну Фернандеша, которые уже покинули ЧМ-2022.

«Пенальти для англичан — настоящее проклятье. Они играли вдохновенно, но им немного не повезло. Или, наоборот, повезло Франции. Это удача, которая сопутствует только чемпионам», — написал журналист Хосе Мария Родригес.

Англия
1:2
Первый тайм: 0:1
Франция
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1966
Англия
1
Англия
Англия
2
ФРГ
ФРГ
3
Португалия
Португалия
1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
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