«Вся Англия опустошена, пенальти — проклятье». СМИ — о выходе Франции в полуфинал ЧМ и смазанном ударе Кейна
Обзор мировой прессы.
Обзор мировой прессы.
Сборная Франции в драматичном матче переиграла англичан 2:1. Решающим моментом стал пенальти, который не смог реализовать Харри Кейн на 84-й минуте. «СЭ» изучил зарубежную прессу и узнал, что пишут иностранные коллеги о вылете сборной Англии и победе французов.
Британский таблоид The Sun вышел с двумя интересными заголовками. В первом случае журналист Дэйв Кидд обыграл фамилию Гарри Кейна: «Harry Pain» («боль». — Прим. «СЭ»). «Сборная Англии играла храбро. У нее был шанс свергнуть с футбольного престола Францию, но в очередной раз все решил пенальти. Вся Англия опустошена этим результатом», — написал Кидд.
При этом автор назвал Кейна феноменальным бомбардиром, которому не суждено стать великим. «Но стоит признать: Англия была великолепна во всех своих играх на турнире, кроме матча с США. И сегодня сборная тоже играла отлично большую часть встречи», — добавил Кидд.
Во втором заголовке зашифрована отсылка к известной песне английских фанатов: «They’re coming home» («Они едут домой». — Прим. «СЭ»). В оригинале поется: «It’s coming home».
Другое издание, Daily Mail, вспомнило предыдущие случаи, когда сборную Англии на крупных турнирах подводило исполнение пенальти. Конечно, свеж в памяти финал прошлогоднего Евро, когда в серии пенальти промахнулись Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Но сложная история взаимоотношений между англичанами и одиннадцатиметровыми ударами тянется уже не одно десятилетие. Вспомнил Daily Mail и промах Гарета Саутгейта в полуфинале Евро-1996.
«Бедный Харри Кейн! Он мог стать национальным героем, но долгожданный титул сборной Англии придется отложить еще на какое-то время. Однако команда Гарета Саутгейта ни в коем случае не опозорена — просто Франция оказалась чуть лучше», — написал Адам Шерголд.
Французский Le Parisien отдает должное сборной Англии. «Победа в таком матче — настоящий подвиг. Теперь сборную Франции ждет фантастическая команда Марокко», — написал журналист Доминик Северак.
«Это возвращение прежней Франции. Той самой, которая окрасила весь мир в свои цвета на чемпионате мира в России. Мы должны сказать спасибо Англии и Кейну за промах и проводить их до взлетной полосы», — добавил Северак.
Главное спортивное издание Франции — L'Equipe — вышло с заголовком на английском языке: «Англия, простите. Хорошо поиграли».
«Мы хорошо сыграли в обороне, — сказал после игры Оливье Жиру. — Этот матч мне немного напоминает игру против Бельгии на прошлом чемпионате мира. Я горжусь командой, это очень сложная победа. Спасибо Гризманну за отличный навес».
Испанская Marca отмечает игру нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. «Гризманн подает мячи своим партнерам как на блюдечке. Он готов побороться за звание MVP турнира», — считает Ракель Кальдерон. На счету Гризманна три голевые передачи, столько же у Харри Кейна и Бруну Фернандеша, которые уже покинули ЧМ-2022.
«Пенальти для англичан — настоящее проклятье. Они играли вдохновенно, но им немного не повезло. Или, наоборот, повезло Франции. Это удача, которая сопутствует только чемпионам», — написал журналист Хосе Мария Родригес.