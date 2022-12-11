Винисиус после вылета с ЧМ: Бразилия покорит мир в 2026-м, запомните это

«Я плакал на поле, я плакал в раздевалке, я плакал в одиночестве в самолете, я плакал, когда добрался до дома, и я буду плакать всякий раз, когда буду думать о том, как близки мы были… Худший день в моей жизни, без сомнений. Я так расстроен.



Я несколько раз писал и удалял этот текст. Словами не описать разочарование, но слезы остаются. Улыбка ушла. Мне нужно время, чтобы найти ее вновь. Но я люблю футбол, и он даст мне новые возможности вернуть Бразилию туда, где она заслуживает находиться, — на вершину. Планы Бога куда масштабнее наших. Мы вернемся сильнее, чем когда-либо.



Бразилия, тысяча извинений. Мы провалились в важный момент и подвели вас. Извините… Спасибо вам за любовь и поддержку. Вы, ребята, были просто супер! Бразилия покорит мир в 2026 году, запомните это», — написал вингер «Реала» и сборной Бразилии в социальных сетях.