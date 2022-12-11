ФИФА представила официальный мяч финала чемпионата мира в Катаре

Мяч получил название Al Hilm, что в переводе с арабского означает «Мечта». На групповом этапе турнира, а также в первых двух раундах плей-офф использовался мяч Al Rihla («Путешествие»).

Al Hilm разработали с учетом окружающей среды. Мяч впервые изготовлен с использованием только чернил и клея на водной основе. Основной цвет Al Hilm — золотой. Также на нем изображен треугольный узор, вдохновленный пустынями, окружающих Доху.

На чемпионате мира в Катаре используется специальный мяч для полуавтоматической системы определения офсайда. Внутри него расположен специальный датчик, который отправляет данные в видеооперационную 500 раз в секунду, что позволяет точно определить точку удара.