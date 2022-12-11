ФИФА представила официальный мяч финала чемпионата мира в Катаре
Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте представила мяч полуфиналов и финала чемпионата мира, который проходит в Катаре.
Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте представила мяч полуфиналов и финала чемпионата мира, который проходит в Катаре.
Мяч получил название Al Hilm, что в переводе с арабского означает «Мечта». На групповом этапе турнира, а также в первых двух раундах плей-офф использовался мяч Al Rihla («Путешествие»).
Al Hilm разработали с учетом окружающей среды. Мяч впервые изготовлен с использованием только чернил и клея на водной основе. Основной цвет Al Hilm — золотой. Также на нем изображен треугольный узор, вдохновленный пустынями, окружающих Доху.
На чемпионате мира в Катаре используется специальный мяч для полуавтоматической системы определения офсайда. Внутри него расположен специальный датчик, который отправляет данные в видеооперационную 500 раз в секунду, что позволяет точно определить точку удара.
В полуфиналах аргентинцы сыграют с хорватами (13 декабря), а французы встретятся с марокканцами (14 декабря). Финальный матч пройдет 18 декабря.