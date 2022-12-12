Хорватию весь ЧМ мотивируют соперники. Сейчас тоже — говорят, Аргентина планирует победу за 60 минут

Сборная Хорватии второй чемпионат мира бьется за выход в финал. Команда уверена — соперники их недооценивают, и это дает дополнительную мотивацию.

«Эта победа для хорватского народа. Браво ребятам, мы выбили главного фаворита, — сказал главный тренер Златко Далич после победы над Бразилией в четвертьфинале. — Это Хорватия. Никогда не недооценивайте нас, я же говорил. Мои игроки ненормальные».

Лука Модрич добавил: «Все думали, что нам конец, но мы еще раз показали, что никогда не сдаемся. Наша вера невероятна. Конечно, перед чемпионатом мира никто не ставил на нас, не считал, что мы можем пройти так далеко. Важно то, у нас была вера, уверенность, и у нас снова настоящая команда с очень хорошей молодежью. Такая победа несомненно придаст нам больше уверенности на будущее».

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После победы над Бразилией такая риторика объяснима, но Далич использовал ее и после матча с Японией в ⅛ финала. «Поздравляю парней, исторический результат. Мы хорошо играли и упорно боролись. Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка. Они думали, что против нас будет легко. Никогда не недооценивайте хорватов», — сказал тренер сборной.

На матч против канадцев хорватов мотивировали дерзкие слова тренера соперника Джона Хердмана, который после первого тура собрал команду в центре поля и эмоционально высказался.

«Что я сказал ребятам в круге? Просто — что мы собираемся взять Хорватию».

Даличу это явно не понравилось: «Хорватия заслуживает уважения. Мы доказали это своей игрой и собственным поведением во время чемпионата мира. Мы стали вторыми в мире [на ЧМ-2018], уважаем всех одинаково, поэтому ожидаем, что и соперники будут уважать нас. А такой выбор слов — точно не признак уважения».

Зато не пришлось дополнительно настраивать команду. Хорваты вышли максимально заряженными и размотали канадцев 4:1. Андрей Крамарич отметил: «Эти слова мотивировали всю команду. Хочу поблагодарить тренера Канады. Он должен был лучше подбирать слова. Дать другую формулировку. В итоге Хорватия показала, кто кого».

Похожее позиционирование команды, которую все недооценивают, хорваты строили и во время ЧМ-2018. Вот слова Модрича после победы над Англией в полуфинале (2:1):

«Английские журналисты и телеэксперты много болтали. Они недооценили Хорватию и совершили огромную ошибку. После всех этих слов реакция у нас была одна: “Окей, посмотрим, кто сегодня устанет”. Они должны были вести себя поскромнее и проявить к сопернику больше уважения».

Возможно, Аргентина повторит ошибки соперников хорватов

Хорватская газета Jutarnij List дает инсайд (на достоверность его проверить невозможно): Аргентина планирует «сломать Хорватию за 60 минут».

Один из игроков стартового состава Аргентины рассказал своим партнерам по европейскому клубу, что его сборной дали задачу провоцировать футболистов сборной Хорватии и выбивать их из ритма. Этот же игрок во время видеозвонка с партнерами по клубу рассказал, что уверен в том, что Аргентина «сломает и победит Хорватию за 60 минут». В раздевалке неназванного клуба с тех пор постоянно обсуждают этот разговор.

Аргентинцы считают, что у некоторых игроков сборной Хорватии «слабые нервы». Неназванный игрок сборной Аргентины ожидает, что за 60 минут матча его команда либо забьет два гола, либо добьется того, что один из игроков сборной Хорватии будет удален.

Три игрока сборной Аргентины получили особые инструкции о том, как спровоцировать трех игроков сборной Хорватии, которых в команде Лионеля Скалони считают слабейшими в психологическом плане. Далич в курсе, и вот его реакция.

«Мы не можем точно сказать, что Аргентина собирается сделать, но мы знаем, как они ведут себя, когда хотят вывести соперника из себя, заставить его допускать ошибки и получать карточки. Мы уже видели эту тактику Аргентины в матче с Нидерландами. Они не боятся делать все возможное ради победы.



Ничего не удивляет, но жаль, что кто-то хочет выйти в финале чемпионата мира грязными методами. Нелегко сопротивляться этому и сохранять холодную голову, но сборной Хорватии придется проявить концентрацию, осознать, что все происходящее — лишь часть борьбы. Нужно сохранять спокойствие и обыграть Аргентину на поле. Худший вариант — сдаться и проиграть как любители. Этого нельзя допустить».

В Хорватии уверены — Далич побеждает вопреки устройству хорватского футбола

После второго подряд выхода в полуфинал Večernji list («Вечерняя газета» — одно из самых популярных изданий страны) вышла с эмоциональной колонкой.

«Далич добился успеха вопреки Хорватии. В стране без системы, которая с момента обретения независимости не смогла принять применимый, справедливый и всеобъемлющий закон о спорте; в стране, которая на протяжении десятилетий помогала уничтожать сборную и превратила ее в площадку для личного обогащения; сборная, которая годами ни дома, ни в гостях не могла играть перед зрителями из-за боязни беспорядков».

Кстати, сам Далич на пресс-конференции после Бразилии упомянул об этих сложностях.

«Я пришел в то время, когда обстановка вокруг нашей сборной была очень плохой. Мы не могли играть перед болельщиками, стадионы пустовали. Но я знал, что собираюсь делать, потому что верю в работу и знания. На тот момент не было особой веры в меня и мои способности, но в итоге мы добились того, что имеем.



Когда я пришел, я дал игрокам свободу, они приняли меня как тренера, который будет навязывать здесь не свои правила, а сочетание взаимного уважения. Но мы здесь не из-за меня. Это поколение, полное талантов, у нас за спиной профессиональный коллектив и никто, кто попадает в сборную, не может испортить атмосферу, которую мы создали.



Я никогда не заходил в комнаты игроков, не спрашивал их, что они делают, где находятся. Мы никого не недооцениваем, ко всем относимся по-человечески. Если бы кто-то сказал мне пять лет назад, что будет так, я бы не поверил. Пусть так продолжится и в этих двух матчах, пусть вокруг нас будет позитив. Пока я тренер сборной, она будет центром любви, качества, патриотизма и единения.



Если вас это беспокоит, держитесь от нас подальше. В тот период, когда я возглавил сборную, были сомнения в моей работе. Медиа были не совсем на моей стороне, хотели меня сбить. Но все полностью перевернулось — сегодня мы пользуемся максимальной поддержкой».