Хорватию весь ЧМ мотивируют соперники. Сейчас тоже — говорят, Аргентина планирует победу за 60 минут

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
13.12Не началсяАргентинаХорватия
1/2 финала
14.12Не началсяФранцияМарокко
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
13:05 (мск), источник: Sports.Ru

Хорватию весь ЧМ мотивируют соперники. Сейчас тоже — говорят, Аргентина планирует победу за 60 минут

«Никогда не недооценивайте хорватов».

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Источник: Reuters

Сборная Хорватии второй чемпионат мира бьется за выход в финал. Команда уверена — соперники их недооценивают, и это дает дополнительную мотивацию.

«Эта победа для хорватского народа. Браво ребятам, мы выбили главного фаворита, — сказал главный тренер Златко Далич после победы над Бразилией в четвертьфинале. — Это Хорватия. Никогда не недооценивайте нас, я же говорил. Мои игроки ненормальные».

Лука Модрич добавил: «Все думали, что нам конец, но мы еще раз показали, что никогда не сдаемся. Наша вера невероятна. Конечно, перед чемпионатом мира никто не ставил на нас, не считал, что мы можем пройти так далеко. Важно то, у нас была вера, уверенность, и у нас снова настоящая команда с очень хорошей молодежью. Такая победа несомненно придаст нам больше уверенности на будущее».

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После победы над Бразилией такая риторика объяснима, но Далич использовал ее и после матча с Японией в ⅛ финала. «Поздравляю парней, исторический результат. Мы хорошо играли и упорно боролись. Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка. Они думали, что против нас будет легко. Никогда не недооценивайте хорватов», — сказал тренер сборной.

На матч против канадцев хорватов мотивировали дерзкие слова тренера соперника Джона Хердмана, который после первого тура собрал команду в центре поля и эмоционально высказался.

«Что я сказал ребятам в круге? Просто — что мы собираемся взять Хорватию».

Даличу это явно не понравилось: «Хорватия заслуживает уважения. Мы доказали это своей игрой и собственным поведением во время чемпионата мира. Мы стали вторыми в мире [на ЧМ-2018], уважаем всех одинаково, поэтому ожидаем, что и соперники будут уважать нас. А такой выбор слов — точно не признак уважения».

Зато не пришлось дополнительно настраивать команду. Хорваты вышли максимально заряженными и размотали канадцев 4:1. Андрей Крамарич отметил: «Эти слова мотивировали всю команду. Хочу поблагодарить тренера Канады. Он должен был лучше подбирать слова. Дать другую формулировку. В итоге Хорватия показала, кто кого».

Похожее позиционирование команды, которую все недооценивают, хорваты строили и во время ЧМ-2018. Вот слова Модрича после победы над Англией в полуфинале (2:1):

«Английские журналисты и телеэксперты много болтали. Они недооценили Хорватию и совершили огромную ошибку. После всех этих слов реакция у нас была одна: “Окей, посмотрим, кто сегодня устанет”. Они должны были вести себя поскромнее и проявить к сопернику больше уважения».

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Возможно, Аргентина повторит ошибки соперников хорватов

Хорватская газета Jutarnij List дает инсайд (на достоверность его проверить невозможно): Аргентина планирует «сломать Хорватию за 60 минут».

Один из игроков стартового состава Аргентины рассказал своим партнерам по европейскому клубу, что его сборной дали задачу провоцировать футболистов сборной Хорватии и выбивать их из ритма. Этот же игрок во время видеозвонка с партнерами по клубу рассказал, что уверен в том, что Аргентина «сломает и победит Хорватию за 60 минут». В раздевалке неназванного клуба с тех пор постоянно обсуждают этот разговор.

Аргентинцы считают, что у некоторых игроков сборной Хорватии «слабые нервы». Неназванный игрок сборной Аргентины ожидает, что за 60 минут матча его команда либо забьет два гола, либо добьется того, что один из игроков сборной Хорватии будет удален.

Три игрока сборной Аргентины получили особые инструкции о том, как спровоцировать трех игроков сборной Хорватии, которых в команде Лионеля Скалони считают слабейшими в психологическом плане. Далич в курсе, и вот его реакция.

Источник: Reuters

«Мы не можем точно сказать, что Аргентина собирается сделать, но мы знаем, как они ведут себя, когда хотят вывести соперника из себя, заставить его допускать ошибки и получать карточки. Мы уже видели эту тактику Аргентины в матче с Нидерландами. Они не боятся делать все возможное ради победы.

Ничего не удивляет, но жаль, что кто-то хочет выйти в финале чемпионата мира грязными методами. Нелегко сопротивляться этому и сохранять холодную голову, но сборной Хорватии придется проявить концентрацию, осознать, что все происходящее — лишь часть борьбы. Нужно сохранять спокойствие и обыграть Аргентину на поле. Худший вариант — сдаться и проиграть как любители. Этого нельзя допустить».

В Хорватии уверены — Далич побеждает вопреки устройству хорватского футбола

После второго подряд выхода в полуфинал Večernji list («Вечерняя газета» — одно из самых популярных изданий страны) вышла с эмоциональной колонкой.

«Далич добился успеха вопреки Хорватии. В стране без системы, которая с момента обретения независимости не смогла принять применимый, справедливый и всеобъемлющий закон о спорте; в стране, которая на протяжении десятилетий помогала уничтожать сборную и превратила ее в площадку для личного обогащения; сборная, которая годами ни дома, ни в гостях не могла играть перед зрителями из-за боязни беспорядков».

Кстати, сам Далич на пресс-конференции после Бразилии упомянул об этих сложностях.

«Я пришел в то время, когда обстановка вокруг нашей сборной была очень плохой. Мы не могли играть перед болельщиками, стадионы пустовали. Но я знал, что собираюсь делать, потому что верю в работу и знания. На тот момент не было особой веры в меня и мои способности, но в итоге мы добились того, что имеем.

Когда я пришел, я дал игрокам свободу, они приняли меня как тренера, который будет навязывать здесь не свои правила, а сочетание взаимного уважения. Но мы здесь не из-за меня. Это поколение, полное талантов, у нас за спиной профессиональный коллектив и никто, кто попадает в сборную, не может испортить атмосферу, которую мы создали.

Я никогда не заходил в комнаты игроков, не спрашивал их, что они делают, где находятся. Мы никого не недооцениваем, ко всем относимся по-человечески. Если бы кто-то сказал мне пять лет назад, что будет так, я бы не поверил. Пусть так продолжится и в этих двух матчах, пусть вокруг нас будет позитив. Пока я тренер сборной, она будет центром любви, качества, патриотизма и единения.

Если вас это беспокоит, держитесь от нас подальше. В тот период, когда я возглавил сборную, были сомнения в моей работе. Медиа были не совсем на моей стороне, хотели меня сбить. Но все полностью перевернулось — сегодня мы пользуемся максимальной поддержкой».

Азатхан Чекабаев

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