Легенда сборной России сделал прогноз на финал ЧМ-2022

Вечером 10 декабря сборная Франции победила команду Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Встреча прошла Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счетом 2:1.

Ранее, 10 декабря, Марокко обыграло Португалию в четвертьфинале со счетом 1:0. Ни в одном из матчей чемпионата мира в Катаре соперники не смогли поразить ворота сборной Марокко.

«Я, как многие спортивные люди, эксперты, футболисты, всегда делал прогноз до начала. Думаю, что из 100 человек 99 одним из фаворитов этого чемпионата называли сборную Бразилии. Но вот Бразилия уже поехала домой», — сообщил Мостовой.

Футболист рассказал, что у него в фаворитах было пять команд. Из них в чемпионате остались лишь две: Аргентина и Франция. А Бразилия, Португалия, Испания уже покинули мундиаль, добавил он.

При этом Мостовой заявил, что в полуфинале силы команд почти равны.

«Если брать по парам полуфинал, то где-то 55 на 45 в пользу Франции. А вот в матче Аргентины и Хорватии я бы вообще поставил 50 на 50, потому что я не вижу, что хорваты слабее аргентинцев. Просто в Аргентине есть гениальнейший футболист — Лионель Месси, который может решить исход. В нем все величие Аргентины и заключается», — рассказал он.

14 декабря марокканцы и французы встретятся в полуфинале. Сборная Франции является действующим чемпионом мира. В 2018 году команда в финале обыграла Хорватию со счетом 4:2.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.