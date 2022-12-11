Саутгейт останется на посту главного тренера сборной Англии

«Тренерский штаб хорошо готовил команду на протяжении всего турнира. Игроки были полны решимости выиграть трофей. Мы не должны были вылетать. У нас очень интересная и молодая команда. Несмотря на итоговый результат, им следует очень гордиться своим выступлением в Катаре», — говорится в заявлении пресс-службы федерации.