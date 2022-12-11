Это’О угадал двух полуфиналистов ЧМ-2022. Точность прогноза просто поражает!

Самуэль Это’О — один из самых обсуждаемых экс-игроков на чемпионате мира в Катаре. Во время группового этапа президент Федерации футбола Камеруна не смог уладить конфликт вратаря Андре Онана и главного тренера национальной команды Ригобера Сонга. Затем экс-звезда «Анжи» вляпался в скандал — ударил блогера после оскорблений и обвинений в подкупе судьи матча Алжир — Камерун за выход на чемпионат мира. Теперь, как выяснилось, Это’О оказался прав в прогнозах.

Прогноз Самуэля Это’О на чемпионат мира в Катаре

Так выглядит прогноз экс-форварда сборной Камеруна на чемпионат мира — 2022. Это’О сделал ставку на мусульманские страны и в точности угадал проход Марокко до полуфинала и встречу с Францией. Как предсказывал камерунец, марокканцы сначала выбили из турнира Испанию, а затем Португалию. Вера Это’О в Камерун и Сенегал не оправдалась, как и выход Туниса, Катара, Германии, Бельгии и Ирана из своих групп.

«Команды с нашего континента всегда могли одержать победу на чемпионате мира, но до сих пор мы не всегда показывали себя с лучшей стороны. Сейчас мы можем не только сыграть на мундиале, но и победить в нём. Думаю, в финале Камерун обыграет Марокко», — заявил Это’О Ouest France перед стартом ЧМ-2022.

Главная интрига на оставшиеся матчи — обыграет ли Марокко в полуфинале Францию и окажется ли в финале? Так, например, суперкомпьютер компании Five Thirty Eight оценил шансы африканской команды в 34%. Франция и Марокко встречались друг с другом пять раз в рамках товарищеских матчей: три победы французов, одна ничья и один успех африканцев в серии пенальти.

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги верит в успех своей команды. «Я сразу сказал, что мы должны быть амбициозными, и это то, о чём думали ребята. Почему бы не выиграть чемпионат мира? Мы верим в это с самого начала. Игроки поняли, что мы должны забыть о комплексах. Мы пытаемся быть локомотивом в Африке. Континент движется вперёд — и Марокко приложило для этого много усилий», — заявил тренер перед стартом турнира.

А вы верите в чемпионство Марокко?