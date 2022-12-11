Семин выделил результат марокканцев среди всех четвертьфиналов чемпионата мира

10 декабря сборная Марокко победила португальцев со счетом 1:0 и стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.
«Все матчи чемпионата мира очень интересные, есть большие неожиданности, но тем и хорош футбол, что случаются такие чудеса, — сказал Семин. — Очень сильно проводит этот чемпионат команда Марокко, тренер на сегодняшний момент, наверное, лучше всех развивает сильные качества своих футболистов. Куда они дойдут дальше, вопрос сложный, но уже на сегодняшний момент они произвели яркое впечатление. Конечно, сильный матч Англия — Франция, могли выиграть и одни, и другие, на мой взгляд, это был практически финал».
В полуфинале сборная Аргентины сыграет с командой Хорватии 13 декабря, а сборная Франции встретится с командой Марокко 14 декабря.
«Дальше ждем других матчей — полуфиналов, футбол такого высокого уровня, нам нужно сделать анализ, увидеть, куда движется эта игра. Удивил ли вылет бразильцев в ¼ финала? Хорваты — рабочая команда, много опытных игроков, выступающих за лучшие европейские клубы. Ничего неожиданного здесь нет, отдельные игроки Бразилии в этом матче сыграли не лучшим образом», — добавил Семин.
Чемпионат мира в Катаре завершится 18 декабря.
Сборная Аргентины вышла в полуфинал по пенальти