Семин выделил результат марокканцев среди всех четвертьфиналов чемпионата мира

«Все матчи чемпионата мира очень интересные, есть большие неожиданности, но тем и хорош футбол, что случаются такие чудеса, — сказал Семин. — Очень сильно проводит этот чемпионат команда Марокко, тренер на сегодняшний момент, наверное, лучше всех развивает сильные качества своих футболистов. Куда они дойдут дальше, вопрос сложный, но уже на сегодняшний момент они произвели яркое впечатление. Конечно, сильный матч Англия — Франция, могли выиграть и одни, и другие, на мой взгляд, это был практически финал».