Бекхэм — о вылете Англии с ЧМ-2022: «В следующий раз будет другой финал, мы уходим с высоко поднятой головой»

«Наши футболисты будут продолжать расти… Просыпаться после вылета с турнира — это худшее чувство, но наши игроки, Гарет, персонал и все болельщики могут гордиться этой командой. Нужен настоящий лидер, чтобы проявить себя в такие моменты, и именно это сделал наш капитан. В следующий раз будет другой финал… мы уходим с высоко поднятой головой», — написал Бекхэм в своих социальных сетях.