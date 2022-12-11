«Месси выиграл вечный спор у Роналду. Абсолютная победа!» Колонка Дмитрия Аленичева

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
13.12Не началсяАргентинаХорватия
1/2 финала
14.12Не началсяФранцияМарокко
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
20:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Месси выиграл вечный спор у Роналду. Абсолютная победа!» Колонка Дмитрия Аленичева

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» в своей авторской колонке для «СЭ» подвел итоги четвертьфиналов ЧМ-2022 и поделился ожиданиями от решающих матчей.

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Источник: РИА "Новости"

Начну с сюрприза — для меня со знаком «минус». Португальцы, за которых болел, честно говоря, разочаровали. Не ожидал от них такой слабой, вялой игры в четвертьфинале. Пребывали в эйфории после крупной победы над Швейцарией? Ведь в ⅛ финала красно-зеленые действительно выглядели фантастически! Может быть, оказались выхолощенными? Или недооценили соперника. Подумали: раз швейцарцам шесть загрузили, то Марокко пройдем на одной ноге…

Причем не считаю, что Роналду мог изменить ход встречи, выйди он с первых минут. Ну зачем мы себя обманываем? Прекрасно же видим, в каком состоянии сейчас человек. Тут на то, чтобы что-то изменить, у него было где-то 50 минут. И что? И в предыдущих играх то же самое. Ничего… При этом на старте плей-офф Фернанду Сантуш выпустил 21-летнего парня — тот сразу забил три. Поэтому тренер и сделал ставку на Рамуша в атаке в четвертьфинале. Все логично. Я тут на стороне Фернанду.

Да, на этот раз у Рамуша не пошло, и Сантуш поднял с лавки одного из лучших футболистов мира, который, впрочем, в последнее время больше говорит, чем делает. Это мы наблюдали в «МЮ», да и в сборной, судя по сообщениям СМИ, чуть ли не собирался уезжать домой после того, как его не поставили в старт на Швейцарию. Все это сказывается на форме. Нанести за тайм всего один удар по воротам… Яркое доказательство того, что Криштиану далек от оптимальных кондиций.

Подвиг по расписанию. Сборная Марокко выбила Португалию
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К тому же первым «покинул корабль» после финального свистка, ушел в раздевалку. А его партнеры, пусть и со слезами на глазах, благодарили болельщиков. Роналду сидел, плакал в раздевалке… Так ты на поле останься с командой! Поблагодари своих фанатов, вместе со всеми покинь газон, а не в гордом одиночестве. Вот тогда ты настоящий капитан! В этом плане Месси — полный антипод Роналду. Не думаю, что Лео первым убежал бы в раздевалку даже после самой обидной неудачи.

С одной стороны, португальцев жаль. Но, с другой, понимаешь, что атмосфера внутри коллектива не слишком хорошая. Ведь писали, что команда не приветствует поведение Криштиану на этом ЧМ. И вот вам результат. Микроклимат испортился из-за поступков одного футболиста.

Провел ли Роналду в субботу свой последний матч за сборную? У меня есть сомнения. Думаю, еще поиграет. Придет новый тренер (вот кто точно уйдет, так это Сантуш) — сядут, поговорят. Все-таки Криштиану — знаковая фигура. Португалии будет полезно, если он и в дальнейшем станет выходить на поле в майке сборной — для ее имиджа, авторитета.

Но Роналду надо брать пример с Месси. Поведение аргентинца — образец. Вот к чему нужно стремиться. Теперь очевидно, что Лео выиграл в этом вечном споре. Абсолютная победа!

Кстати, не уверен, что для Месси этот чемпионат мира последний. Через четыре года ему будет 39 лет. Притом Лео не надо пробегать за матч по 12 километров — ему хватит 5−6, чтобы в какой-то момент взорваться и решить исход встречи. Мы же видим, как он продуктивен в Катаре: в каждой встрече либо гол, либо результативная передача. Мастерство никуда не денется. Тем более Лео — профессионал, бережно относится к режиму, своему телу. Так что я бы не прощался с ним после ЧМ-2022.

Сборная Аргентины вышла в полуфинал по пенальти
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После победы над Нидерландами у Месси произошла перепалка с тренером «Оранжевых» ван Галом. Бывает — эмоции. На аргентинца в какой-то степени давят разговоры о последнем шансе взять титул. Морально непростой момент. Иногда Лео действительно не сдерживается, что для него в целом несвойственно. На Месси лежит огромная ответственность. Ему нужно показывать своим партнерам, что он их капитан и что за ним сборная как за каменной стенной. Ну и ван Галу не стоило дразнить Лионеля до четвертьфинала, говоря, что, мол, лишим Месси мяча, а дальше дело техники, в крайнем случае пройдем соперника по пенальти. Ну зачем так провоцировать, разжигать на ровном месте? Здесь уважаемый специалист, на мой взгляд, не прав.

Теперь о шоке — вылете Бразилии. Против Кореи пентакампеоны сыграли бесподобно. Какие сумасшедшие мячи, какие комбинации! Конечно, я предполагал, что в четвертьфинале южноамериканцы победят хорватов в основное время. Но, возможно, команда Тите, как и португальцы, оказалась выхолощена. Либо посчитала, что пройдет в полуфинал малой кровью. Бразилию же многие стали короновать сразу после ⅛ финала…

Но что мы увидели? До перерыва вообще не узнавал Неймара и Ко. Очень вялый футбол показывали. Потом-то форвард «ПСЖ» за счет сочетания высочайшего индивидуального и командного мастерства забил великолепный гол — но почему добивать не стали?! Игра их за это наказала. Мне бразильцев не жалко! В дополнительное время уже болел за Хорватию. И перед серией пенальти возникло предчувствие, что она победит, — тут важен фактор вратаря, а Ливакович проводит фантастический турнир.

Бразильцы вылетели! Хорватия неуязвима в серии пенальти
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Скажу больше — очень рад, что Бразилия вылетела. Слишком много ажиотажа вокруг того же Неймара. Но позвольте — это не Мбаппе на этом ЧМ, не Месси. Ну и, конечно, нельзя обижать котов. Похоже, пресс-атташе «Селесау» теперь уволят.

Последний четвертьфинал в который раз поднял старый вопрос: почему англичане из раза в раз не забивают пенальти в решающие моменты? Меняются их составы, турниры — и только этот фактор стабилен. Психология…

А так мне нравится это поколение «Трех львов». И Фоден в порядке, и Сака. Кейн — опытнейший лидер. Думал, что Англия способна пройти французов. В Катаре команда Гарета Саутгейта показала содержательный футбол. Но, увы…

Кейна мне жаль. Промахнуться при счете 1:2 — тяжелый момент. Впрочем, искренне надеюсь, что Гарри придет в себя, справится с давлением. Сейчас ведь многие его нещадно критикуют. В любом случае англичане могут занести себе ЧМ-2022 в актив. У этой сборной хорошее будущее, в ближайшие годы она способна замахнуться на титул на Евро или чемпионате мира.

Сборная Франции — в полуфинале! Харри Кейн не забил пенальти
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Итак, мы получили полуфиналы Аргентина — Хорватия и Франция — Марокко. В очередную сенсацию африканцев уже не верю. Дидье Дешам не позволит своим футболистам выйти на поле расслабленными. Да, у Марокко очень организованная команда, но шансов против «Трехцветных» у нее, на мой взгляд, нет.

В паре Аргентина — Хорватия отдаю предпочтение южноамериканцам, но не так безоговорочно, где-то 60 на 40 процентов. На стороне «Альбиселесте» форма Месси и положительные эмоции от того, что Бразилия, самый принципиальный оппонент, отправилась домой. Однако, уверен, хорваты дадут бой.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1938
Франция
1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1950
Бразилия
1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
1966
Англия
1
Англия
Англия
2
ФРГ
ФРГ
3
Португалия
Португалия
1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
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