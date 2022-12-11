Роналдо: Бразилия вела переговоры с Гвардиолой, но он решил остаться в «Манчестер Сити»

«Был интерес к Гвардиоле, это обсуждалось с тренерским штабом Хосепа, но он предпочёл продлить свой контракт с “Манчестер Сити”. Возможно, федерации футбола Бразилии было бы трудно прийти к соглашению, ведь он самый высокооплачиваемый тренер в мире», — приводит слова Роналдо испанское издание Marca.

После вылета сборной Бразилии с чемпионата мира в Катаре и отставке главного тренера Тите федерация футбола страны ведёт поиски преемника, который будет готовить команду к чемпионату мира 2026 года. На турнире в Катаре Бразилия дошла до ¼ финала турнира, но уступила Хорватии в серии пенальти — 2:4.