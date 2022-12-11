Фигу оценил решение тренера оставить Роналду в запасе в матче с Марокко

Встреча против сборной Марокко стала второй подряд, которую Роналду начал на скамейке запасных. Нападающий вышел на замену на 51-й минуте матча, который португальцы в итоге проиграли со счетом 0:1.

«Вы не можете выиграть чемпионат мира с Криштиану на скамейке запасных. Оставить Роналду в запасе было ошибкой. Сантуш несет ответственность за это поражение», — приводит слова Фигу As.

Ранее газета As со ссылкой на Record сообщила, что Роналду был в ярости, когда его не включили в стартовый состав на матч ⅛ финала чемпионата мира против команды Швейцарии (6:1). По информации издания, он спорил по этому поводу с Сантушем и был готов уехать с чемпионата мира. Португальская футбольная федерация (FPF) это опровергла.