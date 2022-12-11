Крыховяк высказался о скандале с премиальными сборной Польши на ЧМ-2022

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал сборной не менее 30 млн злотых (около 6,4 млн евро) за выход в плей-офф ЧМ. Футболисты пробились в ⅛ финала, где уступили Франции (1:3), однако впоследствии стало известно, что большая часть суммы призовых будет перечислена на развитие юношеского футбола в Польше.

"Мы не придумали и не создали эту проблему сами. Мы собрались за столом небольшой компанией и пришли к выводу, что это отстой, что это плохо и что это ударит по нам.

Вознаграждение не изменило бы мою жизнь, но для остальных это могло стать большим вливанием в семейный бюджет. Мы не были вправе отказывать в деньгах другим, пусть это на тот момент были и виртуальные деньги.

Финансовый вопрос никогда не был проблемой. Выступать за сборную — это дело чести для нас, а не коммерческий интерес", — цитирует Крыховяка matchyki.pl.