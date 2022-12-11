Катарский фотожурналист умер во время чемпионата мира
Фотожурналист катарского новостного канала Al Kass TV Халид аль‑Мисслам скончался в субботу во время освещения чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщили местные СМИ.
Фотожурналист катарского новостного канала Al Kass TV Халид аль‑Мисслам скончался в субботу во время освещения чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщили местные СМИ.
Причина смерти фотокорреспондента не уточняется.
Незадолго до этого в Катаре умер 48-летний американский журналист Грант Уол: он скончался во время четвертьфинального матча ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина (2:2, 3:4 — по пенальти).