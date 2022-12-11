«Восемьсот передач — и ноль ударов по воротам». Стоичков — о низком уровне футбола на ЧМ

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
13.12Не началсяАргентинаХорватия
1/2 финала
14.12Не началсяФранцияМарокко
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
11 декабря, источник: Чемпионат.com

«Восемьсот передач — и ноль ударов по воротам». Стоичков — о низком уровне футбола на ЧМ

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал уровень футбола на проходящем в Катаре чемпионате мира, а также назвал причину отсутствия яркой игры на турнире.

Наверх
Источник: AFP 2022

"Низкий уровень футбола. За исключением некоторых встреч, не хватало динамики. Шесть голов у Англии в одном матче или семь у Испании — не показатель этого турнира. Было много игр с большим процентом владения мячом, большим количеством касаний, но без атак, без глубины, без обыгрыша один в один.

Причина? Одно слово — страх. Страх проиграть. Никто ничем не рисковал. Я не вижу других причин. И дело не только в скорости движения мяча. Сколько было передач из глубины, ударов из-за пределов штрафной? Восемьсот передач — и ноль ударов по воротам. Много касаний, но никто не бьёт. Что это за игра?" — приводит слова болгарского бывшего футболиста Sport.es.

Самые яркие болельщики на ЧМ-2022
29
фотографий
29
фотографий
29
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Это ставит под угрозу жизни». В США недовольны обменом Грайнер и Бута
«Фрачный костюм за 50 000 рублей». Cколько стоят занятия бальными танцами?
Главные темы
Дмитрий Аленичев: Месси выиграл вечный спор у Роналду
Как же не хочется, чтобы Луи ван Гал заканчивал
Это’О угадал двух полуфиналистов ЧМ-2022
Африка впервые в полуфинале ЧМ. Но Марокко может и золото взять
В сборной Франции были шокированы публикациями британских СМИ перед матчем ¼ финала ЧМ-2022 с Англией
Василий Уткин выделил причины вылета сборной Бразилии с ЧМ-2022
Неймар: К сожалению или к счастью, я до сих пор не научился проигрывать
Фигу оценил решение тренера оставить Роналду в запасе в матче с Марокко
Роналдо: Бразилия вела переговоры с Гвардиолой, но он решил остаться в «Манчестер Сити»
Бензема поддержал сборную Франции: «Давайте, ребята, еще две игры, мы почти у цели!»
Бекхэм — о вылете Англии с ЧМ-2022: «В следующий раз будет другой финал, мы уходим с высоко поднятой головой»
Дешам еще не решил, останется ли он в сборной Франции после ЧМ-2022
Семин выделил результат марокканцев среди всех четвертьфиналов чемпионата мира
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1938
Франция
1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1950
Бразилия
1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
1966
Англия
1
Англия
Англия
2
ФРГ
ФРГ
3
Португалия
Португалия
1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
Кадр дня
ФИФА представила официальный мяч финала ЧМ
Криштиану Роналду высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира
«Сил тебе, брат». Суарес поддержал Неймара после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2022
Саутгейт останется на посту главного тренера сборной Англии
Легенда сборной России сделал прогноз на финал ЧМ-2022
СМИ: более 170 человек задержали во Франции за беспорядки после матчей ЧМ
ФИФА представила официальный мяч финала чемпионата мира в Катаре
Зидан не возглавит сборную Франции. Дешам будет продолжать работу до Евро-2024
Макрон посетит полуфинальный матч ЧМ между сборными Франции и Марокко
ВикторинаПравда или вымысел. Необычные факты о чемпионатах мира по футболу
Винисиус после вылета с ЧМ: Бразилия покорит мир в 2026-м, запомните это
39-летний Пепе доигрывал матч против Марокко с переломом руки
«Вся Англия опустошена, пенальти — проклятье». СМИ — о выходе Франции в полуфинал ЧМ и смазанном ударе Кейна
Роналду не полетит со сборной Португалии в Лиссабон. Он останется в Катаре
Кейн взял на себя ответственность после поражения от Франции на ЧМ-2022
Конец истории. Почему Роналду за 16 лет так и не нашел себя на чемпионатах мира
Линекер: Время этой сборной Англии придет
Защитник сборной Англии Джон Стоунз побил рекорд чемпионатов мира по точным передачам
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
19Сборная Франции — в полуфинале! Харри Кейн не забил пенальти
16Подвиг по расписанию. Сборная Марокко выбила Португалию
22Сборная Аргентины вышла в полуфинал по пенальти
18Бразильцы вылетели! Хорватия неуязвима в серии пенальти
16Португальцы разгромили Швейцарию, забив 6 мячей
15Марокканцы выбили сборную Испании! Буну — герой серии пенальти
14Сборная Бразилии показала класс и вышла в четвертьфинал
15Сборная Хорватии обыграла Японию по пенальти
13Сборная Англии разгромила Сенегал
17Мбаппе устроил шоу! Сборная Франции прошла Польшу
На ЧМ-2022 Хорватию тащит сын госсекретаря и баскетболистки. Что нужно знать о Доминике Ливаковиче
«Роналду не заслужил такого финала!» Реакция мировых СМИ на вылет Португалии
«Убили человека, сборную и целую нацию». Сестра Роналду призвала уволить Сантуша
Очередной трагический вылет Англии: промах Кейна с пенальти вывел Францию в полуфинал
Главный тренер Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Англией в ¼ финала ЧМ
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
Сборная Франции стала последним полуфиналистом чемпионата мира по футболу в Катаре
Вратарь сборной Марокко: Мы можем играть с кем угодно, каким бы ни был уровень турнира
Гарри Кейн сравнялся с Уэйном Руни в списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии
«Может, они готовы отдать ЧМ Аргентине?» Лидеры Португалии в ярости от работы судьи
Дрогба — после выхода Марокко в полуфинал ЧМ-2022: «Да здравствует Африка!»
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь