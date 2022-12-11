«Восемьсот передач — и ноль ударов по воротам». Стоичков — о низком уровне футбола на ЧМ

"Низкий уровень футбола. За исключением некоторых встреч, не хватало динамики. Шесть голов у Англии в одном матче или семь у Испании — не показатель этого турнира. Было много игр с большим процентом владения мячом, большим количеством касаний, но без атак, без глубины, без обыгрыша один в один.