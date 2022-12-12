Владислав Радимов отметил сходство сборной Марокко на ЧМ и Греции образца 2004 года

«Чтобы сравнить сборную Марокко со сборной Греции образца 2004 года, нужно сыграть против сборной Марокко. Если рассуждать поверхностно, то обе команды во главу угла ставят оборону. И тем и другим забить очень сложно. Плюс у них есть хорошие фланговые защитники — у греков был Сейтаридис, прошедший через “Динамо”, у Марокко есть Хакими, играющий сейчас в “ПСЖ”. Также у обеих команд поставлен быстрый выход в атаку, а впереди располагается нападающий, который может забить: Харистеас у Греции и Эн‑Несири у Марокко.



Португальцам и испанцам в матчах с этой командой не хватило открытого футбола, риска. В матче с Францией Марокко себе не изменит.



Криштиану Роналду сделал меньше всех касаний? Он вышел на позицию центрального нападающего — разумеется, он касался меньше всех», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».