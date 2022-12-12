Главный арбитр матча Нидерланды — Аргентина больше не будет работать на ЧМ-2022

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Судья не получит назначения на матчи полуфиналов, игру за третье место и финал турнира.

Последней встречей, на которой работал испанец стал четвертьфинал ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти).

В ходе матча несколько раз происходили стычки между игроками. Судейство после игры критиковали представители обеих команд. В этом матче Лаос показал 17 желтых карточек.