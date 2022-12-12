Португальский журналист: У Дзюбы даже есть один гол в плей-офф ЧМ? Шок! Получается, он лучше Криштиану

«Португалия вылетела во многом из-за ошибки вратаря. Диого Кошта неправильно рассчитал время, чтобы поймать мяч, и футболисты Марокко забили гол. Однако, чтобы сравнять счет Португалия не проявила абсолютно никаких идей. Мы находились в каком-то ментальном хаосе все остальные 45 минут. Все футболисты были в шоке.



Что касается Криштиану Роналду, то он понимает, что это был его последний шанс выиграть чемпионат мира. Его последним турниром может в теории стать Евро-2024, если Криштиану, конечно, не захочет завершить карьеру в сборной.



Да, Роналду ни разу не забивал в плей-офф. У Дзюбы даже есть один гол? Шок! Я этого и не знал. Думаю, что это сильно ударит по самолюбию португальца, раз российский форварда забивает больше. Получается, что Дзюба выступал на чемпионатах мира лучше Роналду. Ха-ха!



В 2026 году в возрасте 41 года никто, от тренера, до игроков, не видит Криштиану игроком сборной Португалии. С Сантушем ему будет нелегко, и сегодня у Португалии есть отличные игроки на любой позиции, чтобы добиваться больших результатов и без Роналду», — сказал Силва в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.