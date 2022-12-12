«Кучка крыс радовалась». Главные защитницы Роналду

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
13.12Не началсяАргентинаХорватия
1/2 финала
14.12Не началсяФранцияМарокко
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
10:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кучка крыс радовалась». Главные защитницы Роналду

Эти девушки не дадут в обиду Криштиану.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

По ходу чемпионата мира и после вылета сборной Португалии Криштиану Роналду прилетело со всех сторон. Критики, хейтеры и прочие хайпующие персонажи пригвоздили великого бомбардира к позорному столбу. Роналду досталось за всё: за упущенный момент в концовке матча с Марокко, за вылет из основы национальной команды, за эгоистичное поведение, за лидерство на ЧМ-2022 по попаданиям в офсайд, а главное — за слабость на фоне силы Лионеля Месси.

Герой Португалии, в отличие от героя Аргентины, так и не смог забить свой первый гол в плей-офф чемпионатов мира. И если Лео возьмёт трофей, о котором всю карьеру бесплодно мечтал звёздный уроженец Мадейры, то это, несомненно, будет самым ужасным финалом для Криштиану.

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Впрочем, громче любого критика звучал голос защитника Роналду. И речь не о журналисте Пирсе Моргане. Точнее, голоса защитниц. В первую очередь Кати Авейру — сестры футболиста. Но, помимо неё, несколько мощных высказываний сделала и другая сестра Криштиану — Элма Авейру. Прежде она не была так активна, как Катя, в публичных комментариях, касающихся карьеры брата. И СМИ реже вспоминали об этой девушке.

Катя Авейру в ответ на рассуждения журналистов о том, что турнир в Катаре был последним чемпионатом мира в карьере Криштиану, написала в соцсетях: «41 год — хороший возраст. Мы вылетели с чемпионата мира в тот момент, когда кучка крыс (игроков из клубов более низкого уровня) праздновала победу над Швейцарией, как победу над Роналду… В сборной нет клубов. Сборная — это страна. Но, к сожалению, в Португалии ещё не усвоили этот урок».

Источник: AFP 2022

Намёк сестры Роналду поняли все. Во время ЧМ-2026 её брату будет 41, а значит, Криштиану пока не собирается завершать карьеру в сборной Португалии и надеется сыграть на следующем чемпионате мира. Подписчики Кати обращали внимание на то, что в некоторых своих публикациях о Роналду она явно транслирует мнение самого футболиста, поэтому и тут может быть отражена позиция Криштиану.

Тем временем Элма Авейру в своих соцсетях призвала уволить Фернанду Сантуша с поста главного тренера сборной Португалии. Она опубликовала пост с хэштегом #fernandosantosout и написала: «Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию». Кажется, тут мнение сестры Роналду точно совпадает с позицией самого Криштиану.

Источник: AFP 2022

Пик активности у Элмы был 7 декабря — после того как её брат неожиданно для всех не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч ⅛ финала со Швейцарией. Авейру оформила сразу два поста. В первом, в частности, написала: «Да, Роналду не вечен, да, Роналду не будет играть всегда, к cожалению, cейчаc он не забивает, он стар, Португалии не нужен Роналду. Вcё, что он cделал, теперь не важно и забыто. Теперь они проcят прощения, и он им не нужен. Я запомню это, и позже мы поговорим».

Во втором высказалась жёстче. Тогда она ещё просила «уважать тренера»:

«Вперёд, Португалия! Роналду был на скамейке — здорово получить отдых и дать другим возможность стать частью событий. Мы победили, и это хорошо. Настало время подумать о следующем матче. Я лишь хочу попросить 1% ничтожеств и лицемеров закрыть их рты. Не нужно плевать в тарелку, из которой вы едите.

Поддержите Португалию, кто бы ни играл. Португалия — это команда, а не один Роналду. Уважайте её, уважайте тренера и, главное, уважайте Роналду. Он запомнится навеки, его достижения никогда не будут забыты. Я горжусь тобой за всё, чем ты являешься и что представляешь в этом мире, брат. Продолжай быть собой, а другие — это другие».

Ещё один перл Элмы: её реакция на словах ведущего CNN Portugal Луиша Вилара, заявившего в эфире, что Роналду «страдает нарциссическим расстройством личности». Сестра Криштиану назвала журналиста «инвалидом» и «уродом».

Источник: AFP 2022

Что касается Кати Авейру, то она настоящая звезда соцсетей. Криштиану на протяжении долгих лет помогал ей продвигать карьеру певицы — в 2015 году Катя даже попала в шорт-лист из 14 музыкантов, которые могли представлять Португалию на Евровидении. Но уступила в финальном голосовании. Кроме того, старшая сестра Роналду ведёт блог о здоровом образе жизни, мотивации и позитивном мышлении. Правда, в её публикациях в соцсетях больше скорее негатива (по отношению к критикам Криштиану), нежели позитива.

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Когда в 2016 году вандалы разрисовали статую Роналду на Мадейре, Катя написала:

«Большинству из вас следовало бы поблагодарить Криштиану. Именно благодаря ему многие жители Мадейры имеют работу. К сожалению, на моём прекрасном острове всё ещё живет много дикарей, которым стоило бы переехать в Сирию».

После группового этапа ЧМ-2022, когда Роналду ещё казался ключевой фигурой в команде Сантуша, Катя сказала в интервью для CNN Portugal:

«Всё, что вам нужно делать — наслаждаться этим чемпионатом мира, который, возможно, станет последним для Роналду. Вот в чём суть: наслаждайтесь этими последними мгновениями. Это то, что должны делать все португальцы: наслаждаться заключительным этапом карьеры Криштиану.

Я скажу как португалка, а не как сестра: думаю, мы все должны быть благодарны за всё, что он сделал, за всё, ради чего он работал, за всё, чего он достиг за последние годы. Нет ни одного португальца, который добился бы того, чего добился он. Я как женщина из Португалии очень горжусь тем, чего он достиг. Я расчувствовалась, потому что это меня очень трогает… Я как футбольная фанатка и сестра уже скучаю по нему».

Потом она вместе с сестрой набросилась на ведущего CNN Portugal за его оценку характера Роналду. Катя выдала в соцсетях: «Я загуглила, кто такой Луиш Вилар, и прочитала: тупой, невежественный, вызывающий смех, подозрительный, нелепый клоун, которому должно быть стыдно просто открывать рот. Ох, и у него, похоже, сгорел мозг».

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Когда же сборная Португалии вылетела с ЧМ-2022, Катя нагнала пафоса. Облила Криштиану мёдом с головы до ног. Так прокомментировал фото с уходящим в раздевалку в слезах братом:

«Вот что разбивает мне сердце. Самое главное в конечном счете — это близкие люди. Я горжусь им и историей, которую он написал. Историей, полной борьбы и славы — особенно славы. С тобой, брат, до самой смерти!».

«Когда внуки попросят рассказать о борьбе, чести, славе, труде, самоотверженности, препятствиях, человеческом зле и зависти, когда попросят рассказать о трофеях, голах, наградах, рекордах, ставших частью невиданного наследия, я поведаю им о моём брате, их дяде… Я расскажу им об империи, которую он построил, о его силе, о том, что он обещал сделать и выполнил. Я расскажу им о его характере, о том, что он никогда не сдавался, даже когда для него уже вырыли могилу. Я покажу им фильм — настоящий фильм о жизни их дяди. И я благодарю бога за то, что я часть его жизни. Этой прекрасной жизни».

Любовь сестёр к Роналду — это буря, уничтожающая всё.

Марокко
1:0
Первый тайм: 1:0
Португалия
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Бразилия
1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
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Швейцария
1
ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
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Турция
Турция
2014
Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
3
Нидерланды
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