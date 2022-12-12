«Кучка крыс радовалась». Главные защитницы Роналду

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По ходу чемпионата мира и после вылета сборной Португалии Криштиану Роналду прилетело со всех сторон. Критики, хейтеры и прочие хайпующие персонажи пригвоздили великого бомбардира к позорному столбу. Роналду досталось за всё: за упущенный момент в концовке матча с Марокко, за вылет из основы национальной команды, за эгоистичное поведение, за лидерство на ЧМ-2022 по попаданиям в офсайд, а главное — за слабость на фоне силы Лионеля Месси.

Герой Португалии, в отличие от героя Аргентины, так и не смог забить свой первый гол в плей-офф чемпионатов мира. И если Лео возьмёт трофей, о котором всю карьеру бесплодно мечтал звёздный уроженец Мадейры, то это, несомненно, будет самым ужасным финалом для Криштиану.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9b9c8c0d07c9c330&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239033" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, громче любого критика звучал голос защитника Роналду. И речь не о журналисте Пирсе Моргане. Точнее, голоса защитниц. В первую очередь Кати Авейру — сестры футболиста. Но, помимо неё, несколько мощных высказываний сделала и другая сестра Криштиану — Элма Авейру. Прежде она не была так активна, как Катя, в публичных комментариях, касающихся карьеры брата. И СМИ реже вспоминали об этой девушке.

Катя Авейру в ответ на рассуждения журналистов о том, что турнир в Катаре был последним чемпионатом мира в карьере Криштиану, написала в соцсетях: «41 год — хороший возраст. Мы вылетели с чемпионата мира в тот момент, когда кучка крыс (игроков из клубов более низкого уровня) праздновала победу над Швейцарией, как победу над Роналду… В сборной нет клубов. Сборная — это страна. Но, к сожалению, в Португалии ещё не усвоили этот урок».

Намёк сестры Роналду поняли все. Во время ЧМ-2026 её брату будет 41, а значит, Криштиану пока не собирается завершать карьеру в сборной Португалии и надеется сыграть на следующем чемпионате мира. Подписчики Кати обращали внимание на то, что в некоторых своих публикациях о Роналду она явно транслирует мнение самого футболиста, поэтому и тут может быть отражена позиция Криштиану.

Тем временем Элма Авейру в своих соцсетях призвала уволить Фернанду Сантуша с поста главного тренера сборной Португалии. Она опубликовала пост с хэштегом #fernandosantosout и написала: «Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию». Кажется, тут мнение сестры Роналду точно совпадает с позицией самого Криштиану.

Пик активности у Элмы был 7 декабря — после того как её брат неожиданно для всех не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч ⅛ финала со Швейцарией. Авейру оформила сразу два поста. В первом, в частности, написала: «Да, Роналду не вечен, да, Роналду не будет играть всегда, к cожалению, cейчаc он не забивает, он стар, Португалии не нужен Роналду. Вcё, что он cделал, теперь не важно и забыто. Теперь они проcят прощения, и он им не нужен. Я запомню это, и позже мы поговорим».

Во втором высказалась жёстче. Тогда она ещё просила «уважать тренера»:

«Вперёд, Португалия! Роналду был на скамейке — здорово получить отдых и дать другим возможность стать частью событий. Мы победили, и это хорошо. Настало время подумать о следующем матче. Я лишь хочу попросить 1% ничтожеств и лицемеров закрыть их рты. Не нужно плевать в тарелку, из которой вы едите.



Поддержите Португалию, кто бы ни играл. Португалия — это команда, а не один Роналду. Уважайте её, уважайте тренера и, главное, уважайте Роналду. Он запомнится навеки, его достижения никогда не будут забыты. Я горжусь тобой за всё, чем ты являешься и что представляешь в этом мире, брат. Продолжай быть собой, а другие — это другие».

Ещё один перл Элмы: её реакция на словах ведущего CNN Portugal Луиша Вилара, заявившего в эфире, что Роналду «страдает нарциссическим расстройством личности». Сестра Криштиану назвала журналиста «инвалидом» и «уродом».

Что касается Кати Авейру, то она настоящая звезда соцсетей. Криштиану на протяжении долгих лет помогал ей продвигать карьеру певицы — в 2015 году Катя даже попала в шорт-лист из 14 музыкантов, которые могли представлять Португалию на Евровидении. Но уступила в финальном голосовании. Кроме того, старшая сестра Роналду ведёт блог о здоровом образе жизни, мотивации и позитивном мышлении. Правда, в её публикациях в соцсетях больше скорее негатива (по отношению к критикам Криштиану), нежели позитива.

Когда в 2016 году вандалы разрисовали статую Роналду на Мадейре, Катя написала:

«Большинству из вас следовало бы поблагодарить Криштиану. Именно благодаря ему многие жители Мадейры имеют работу. К сожалению, на моём прекрасном острове всё ещё живет много дикарей, которым стоило бы переехать в Сирию».

После группового этапа ЧМ-2022, когда Роналду ещё казался ключевой фигурой в команде Сантуша, Катя сказала в интервью для CNN Portugal:

«Всё, что вам нужно делать — наслаждаться этим чемпионатом мира, который, возможно, станет последним для Роналду. Вот в чём суть: наслаждайтесь этими последними мгновениями. Это то, что должны делать все португальцы: наслаждаться заключительным этапом карьеры Криштиану.



Я скажу как португалка, а не как сестра: думаю, мы все должны быть благодарны за всё, что он сделал, за всё, ради чего он работал, за всё, чего он достиг за последние годы. Нет ни одного португальца, который добился бы того, чего добился он. Я как женщина из Португалии очень горжусь тем, чего он достиг. Я расчувствовалась, потому что это меня очень трогает… Я как футбольная фанатка и сестра уже скучаю по нему».

Потом она вместе с сестрой набросилась на ведущего CNN Portugal за его оценку характера Роналду. Катя выдала в соцсетях: «Я загуглила, кто такой Луиш Вилар, и прочитала: тупой, невежественный, вызывающий смех, подозрительный, нелепый клоун, которому должно быть стыдно просто открывать рот. Ох, и у него, похоже, сгорел мозг».

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Когда же сборная Португалии вылетела с ЧМ-2022, Катя нагнала пафоса. Облила Криштиану мёдом с головы до ног. Так прокомментировал фото с уходящим в раздевалку в слезах братом:

«Вот что разбивает мне сердце. Самое главное в конечном счете — это близкие люди. Я горжусь им и историей, которую он написал. Историей, полной борьбы и славы — особенно славы. С тобой, брат, до самой смерти!».

«Когда внуки попросят рассказать о борьбе, чести, славе, труде, самоотверженности, препятствиях, человеческом зле и зависти, когда попросят рассказать о трофеях, голах, наградах, рекордах, ставших частью невиданного наследия, я поведаю им о моём брате, их дяде… Я расскажу им об империи, которую он построил, о его силе, о том, что он обещал сделать и выполнил. Я расскажу им о его характере, о том, что он никогда не сдавался, даже когда для него уже вырыли могилу. Я покажу им фильм — настоящий фильм о жизни их дяди. И я благодарю бога за то, что я часть его жизни. Этой прекрасной жизни».