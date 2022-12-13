Аргентина — Хорватия: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Лионель Месси все ближе к своей мечте — Аргентина во второй раз в 21-м веке вышла в полуфинал чемпионата мира. Матч ¼ финала с Нидерландами получился очень эмоциональным и драматичным, хотя поначалу вроде бы ничто этого не предвещало. Но в итоге он вместил в себя суперпас Месси и его гол с пенальти, камбэк голландцев с 0:2 на 101-й минуте, заварушку с участием Паредеса и, наконец, серию пенальти. И аж 15 желтых карточек!

Тренер Скалони выбрал тактику с тремя центральными защитниками, чтобы крайние могли чаще подключаться к атакам, за счет этого в основном и возникали опасные моменты, хоть их и было немного. Аргентинцам был выгоден невысокий темп матча, в прессинг они включались лишь эпизодически. Это по-прежнему команда одного человека, тут полностью полагаются на Месси. А Лео в Катаре играет с особой мотивацией и даже злостью, как это было с голландцами. И чаще отрабатывает в обороне, чем обычно.

Хорватия совершила, казалось бы, невозможное на турнире, выбив главного фаворита Бразилию. Команда Далича усыпила соперника, старалась держать мяч у себя по классическому принципу «пока он у нас, нам не забьют». Это было возможно благодаря мощной тройке в центре: Брозович, Ковачич и вездесущий Модрич. Также часто игру на себя брал правый защитник Юранович, он был одним из лучших в матче.

Но главным героем стал вратарь Ливакович. Он еще в основное время спас команду от нескольких голов. Неслучайно Хорватия — вторая по пропущенным мячам (3) на этом ЧМ (после Марокко). Ливаковичу хорошо помогают и защитники Ловрен с Гвардиолом. Нападение у хорватов не самое забивное, они редко бьют по воротам, с Бразилией вообще только один удар попал в створ — он и стал голевым благодаря рикошету. Но у них всегда есть шанс благодаря тому, что Ливаковичу так сложно забить.

На что ставить

Аргентина - Хорватия Сделать ставку

Аргентина считается фаворитом этого полуфинала, на сайте и в приложении Olimpbet на ее победу в основное время предлагают коэффициент 1,92. Однако, учитывая, как часто матчи Хорватии в плей-офф переходят в дополнительное время (6 из последних 7!), ничья за 3,42 тут тоже вероятна. Составы у обеих команд боевые, у Аргентины не будет только левого защитника Акуньи, зато восстановился Ди Мария.

Скорее всего, нас снова ждет игра в медленном темпе, с большим количеством фолов и небольшим количеством ударов. Тактика забросов в штрафную от Нидерландов доставила проблемы аргентинской обороне, возможно, Хорватия тоже ей воспользуется в какой-то момент матча. И все-таки много голов в основное время здесь не ждут, с голландцами у Аргентины была аномалия. На тотал меньше 2 в БК Olimpbet можно поставить за 2,01.

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Андрей Санталов