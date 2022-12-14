Франция — Марокко: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Во втором полуфинале сойдутся команды с одной из лучших линий нападения на турнире — Франция забила в пяти матчах 11 голов, вчера ее обошли аргентинцы, но у них на матч больше — и самой надежной обороной: марокканцам до сих пор так никто и не смог забить самостоятельно, лишь в игре с Канадой лучшая теперь в истории чемпионатов мира африканская сборная пропустила один автогол. При этом марокканцы забивают в среднем лишь один гол за игру, а французы аккуратно по одному голу пропускают и ни разу пока не сыграли на ноль.

Рассматривать этот матч как встречу явного фаворита с таким же явным аутсайдером не совсем корректно. Франция на этом чемпионате мира хороша по результату, но не всегда хороша по игре, хотя на то есть объективные причины, и браво действующим чемпионам мира за то, что они пока справляются с трудностями, особенно с потерей из-за травм качественных игроков во всех линиях.

У сборной Марокко поймавший кураж вратарь Яссин Буну, явно претендующий на звание лучшего голкипера турнира, прекрасная коллективная игра в обороне, которая, правда, может пострадать из-за травмы ведущего защитника Ромена Саисса в четвертьфинале с Португалией, неистовый опорник Амрабат, который стал героем мемов, сдержав чуть ли не в одиночку грозную полузащиту сборной Испании, острые фланговые игроки Хакими, Зиеш (который, правда, тоже досрочно вынужден был покинуть поле в ¼ финала) и Буфаль и не последний нападающий на этом чемпионате мира Юссеф Эн-Несири. Пожалуй, как раз лишь группа атаки дает Франции решающее превосходство: сдержать Мбаппе, Жиру, Гризманна и Дембеле очень трудно. А в остальном расклад сил не так уж очевиден.

На что ставить

Франция — Марокко Сделать ставку

Большинство прогнозов на этот матч сводится либо к ожиданию, что победоносная Франция сметет марокканцев со своего пути, и на этом сенсации закончатся, и это несмотря на то, что пока вообще не видно, как можно сломить команду Валида Реграги — возможно, лишь быстрым голом, который заставит представителя Африки раскрыться. Вторая группа ожиданий напротив сулит действующим чемпионам мира проблемы, а игре, возможный овертайм и даже серию пенальти.

Взглянем на коэффициенты. Ставка на победу Франции за 90 минут — это риск, матч действительно может уйти в дополнительное время, — а большого выигрыша она не даст. Если вы верите в то, что сенсации не будет, по крайней мере лучше усилить ставку. Например, взять П1 и тотал меньше 2.5 с учетом оборонительной игры марокканцев — на сайте и в приложении БК Olimpbet такой исход предлагают за 2.85.

Противоположный подход: верим в марокканское чудо и непробиваемого Яссина Буну — Франция не сумеет сломить неудобного соперника в основное время, а, взяв «П2 или ничья», можно увеличить ставку в 2.48 раза.

Предлагаем третий и, на наш взгляд, самый перспективный вариант. Не надо гадать, будет ли сенсация или нет. Французы знают о своей уязвимости в обороне, видели, как марокканцы наглухо закрылись с Португалией после супергола Эн-Несири, да так что и Криштиану, выйдя на замену, ничем не смог помочь, и начнут матч осторожно, а организованности и куража сборной Марокко хватит, по крайней мере, на то, чтобы выстоять до перерыва. Ставка «гол в 1-м тайме — нет» оценивается БК Olimpbet в 2.47.

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Игорь Борунов