СМИ узнали об интересе «Барселоны» к полузащитнику сборной Марокко Унахи
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Футболист сборной Марокко Аззедин Унахи, выступающий за французский «Анже», в январе может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Футболист сборной Марокко Аззедин Унахи, выступающий за французский «Анже», в январе может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, главный тренер «Барселоны» Хави желает укрепить центр полузащиты команды. Изначально главным кандидатом был Илкай Гюндоган из «Манчестер Сити», но из-за необходимости соответствовать правилам финансового fair play возможности клуба в зимнее трансферное окно ограничены, поэтому рассматриваются более бюджетные варианты.
Газета пишет, что Унахи, дошедший со своей сборной до полуфинала чемпионата мира в Катаре и обыгравший в ⅛ финала команду Испании, видится руководству «сине-гранатовых» отличным вариантом усиления при невысоких трансферных затратах.
Унахи 22 года, в нынешнем сезоне полузащитник провел 14 матчей за «Анже» во французской Лиге 1, а также все пять матчей за сборную Марокко на чемпионате мира.