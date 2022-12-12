СМИ узнали об интересе «Барселоны» к полузащитнику сборной Марокко Унахи

По информации издания, главный тренер «Барселоны» Хави желает укрепить центр полузащиты команды. Изначально главным кандидатом был Илкай Гюндоган из «Манчестер Сити», но из-за необходимости соответствовать правилам финансового fair play возможности клуба в зимнее трансферное окно ограничены, поэтому рассматриваются более бюджетные варианты.

Газета пишет, что Унахи, дошедший со своей сборной до полуфинала чемпионата мира в Катаре и обыгравший в ⅛ финала команду Испании, видится руководству «сине-гранатовых» отличным вариантом усиления при невысоких трансферных затратах.