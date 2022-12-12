Саутгейт ответил на вопрос о своем будущем в сборной Англии по футболу

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Сборная Англии на чемпионате мира в Катаре дошла до четвертьфинала, где уступила французам со счетом 1:2.

«Я не хочу через четыре-пять месяцев думать, что сделал неправильный выбор. Это слишком важно. Большая часть времени из последних 18 месяцев показалась мне трудной. Несмотря на все, что мне нравилось в последние несколько недель, я все еще помню, как обстояли дела в течение 18 месяцев. В моей голове сейчас много вещей, которые действительно противоречат друг другу. Я хочу убедиться, что если я приму решение остаться, то у меня должны быть силы для этого», — цитирует Саутгейта The Athletic.

«Когда я участвовал в последних нескольких турнирах, мне было трудно правильно осмыслить свои эмоции в следующие недели. Я хочу принять правильное решение в любом случае, не думаю, что сегодня пришло время для него, как и в следующие несколько дней», — заключил 52-летний тренер.