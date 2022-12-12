Модрич: Хорватия будет стремиться сыграть против Аргентины лучший матч в нашей жизни

«Аргентина — это топовая команда. Мы будем стремиться сыграть против них свой лучший матч на турнире, лучший матч в нашей жизни. Я надеюсь, мы сыграем достаточно хорошо, чтобы выйти в финал Месси? У меня есть желание сыграть против него, но это не игра с одним футболистом. Конечно, Месси — отличный игрок, нам будет очень трудно его остановить, но мы готовы к этому и будем делать всё возможное.



Впечатляет, что мы снова пробились в полуфинал. Удивительно, что наша команда так играет. Нас никто не считал фаворитами перед стартом чемпионата мира? Это нормально. Все говорят о больших странах. Учитывая, что у нас маленькая страна, никто не ставил на нас, но для нас не имеет значения, что кто-то считается фаворитом, а мы аутсайдером. Мы можем только полностью отдавать себя, стараться изо всех сил. В этом мы сильны», — приводит слова Модрича Sportske Novosti.