Джейми Каррагер: «Победа на ЧМ сделала бы Месси величайшим в истории. Хочу, чтобы Аргентина выиграла для него»

«Я бы хотел увидеть, как Аргентина выиграет трофей для Лионеля Месси. Франция — лучшая команда, но, возможно, Месси и Аргентине эта победа предначертана. Они оттолкнулись от поражения в первой игре. Они получают просто невероятную поддержку на стадионе.



В матче против Нидерландов они временами переходили черту, но они настолько хотят победить, что для любого соперника матч с ними станет кошмаром. Я многого жду от матча с Хорватией и от финала, если они туда попадут.



Возможно, это не лучшее зрелище, нам могут не нравиться некоторые их выходки, но они так отчаянно хотят победить. Кубок мира сделал бы Месси величайшим игроком в истории футбола», — сказал бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии.