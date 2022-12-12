«Нам обещали огромную сумму». Раскол в сборной Польши из-за премиальных за ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
13.12Не началсяАргентинаХорватия
1/2 финала
14.12Не началсяФранцияМарокко
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
16:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нам обещали огромную сумму». Раскол в сборной Польши из-за премиальных за ЧМ-2022

Премьер-министр страны пообещал деньги, но потом изменил решение. Из-за этой истории даже лидеры команды поссорились с главным тренером.

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18
фотографий

Сборная Польши по стилистике игры отправляла в 2004-й. Местные журналисты сравнивали её со сборной Греции. Правда, если тогда греки забрали титул, то здесь — закономерный вылет в ⅛ финала. Грустный Левандовски реализовал пенальти и тоскливо пошёл в центр поля. Вероятно, это был его последний чемпионат мира. Он хотел большего. Но сложно рассчитывать на это, когда ты чудом выходишь из группы. Бывают исключения, но они не коснулись Польши.

Важной темой, которая окружала сборную с момента вылета — выплата премий за выступление на ЧМ-2022. Ниже контекст истории.

  • Сборная Польши 36 лет не выходила в плей-офф чемпионатов мира. Перед поездкой в Катар у игроков прошла неформальная встреча с премьер-министром Матеушем Моравецким. Сначала он якобы пообещал футболистам 50 млн злотых за попадание в ⅛ финала, но потом скорректировал сумму до 30 млн — примерно € 6,4 млн. Важный момент: премьер обещал выделить эти деньги из бюджеты страны. А не из бюджета федерации.
  • Никто не понимает, откуда появилась такая сумма. И почему её озвучил именно премьер. По идее, сборная прилично заработала за выход сначала на ЧМ, потом за выход в плей-офф. В общей сложности ФИФА выплатит федерации в районе € 14 млн. Поэтому логично, если сборная получила бы выплаты оттуда, а не из средств бюджета.
  • Обещания Моравецкого попали в прессу. Выплаты тут же сравнили с остальными и удивились — например, золотые медалисты Олимпийских игр получают по 100 тысяч злотых (примерно € 21 тысяча). А футболисты, вылетевшие в ⅛ финала, в разы больше.
  • После публикации цифр в обществе началась дискуссия. Обещание премьера критиковали почти все. Мало кто воспринял выход Польши в плей-офф как какое-то космическое достижение, за которое ещё и надо платить. Особенно с учётом подорожавшей жизни в стране и возросшей безработицей.
  • В итоге Моравецкий переобулся. Через день после вылета сборной он выступил с официальным заявлением и сообщил, что указанные деньги будут переведены на развитие детско-юношеского футбола.

Источник: Reuters

Но несколько важных сопутствующих вопросов до сих пор остаются без ответа. В польских медиа зрела теория, что ситуация с распределением обещанных премий стала поводом для конфликтов тренера с некоторыми звёздами, в том числе с Левандовским и Щенсным. Одни считали, что деньги стоит разделить между игроками и всем персоналом, другие, что только между футболистами в зависимости от сыгранного времени. Но главный тренер это опровергал.

Мы жили в Катаре почти 20 дней. Но о возможном бонусе в течение пяти минут говорил с Робертом Левандовским перед брифингом команды. Между нами не было разногласий. Говорю, что хотел бы, чтобы сотрудники, которые были с нами, были включены в распределение любой премии. После брифинга я попросил команду закрыть тему, чтобы не возвращаться к ней. Я сказал, что у них есть предложение, но в итоге все решит премьер-министр. Мы закрыли тему за пять минут.

Чеслав Михневич
главный тренер сборной Польши

При этом сами игроки уже после ЧМ-2022 касались истории и не скрывали раздражения. Но не из-за того, что они что-то не заработали. А из-за того, что не выполнили обещания. Гжегож Крыховяк в интервью pudelek.pl прокомментировал происходящее.

— Нам обещали огромную сумму за выход в плей-офф, — рассказал полузащитник. — Мы приняли это к сведению, но с самого начала отнеслись с большим недоверием. Мы повидали в своей жизни немало. Мы встали из-за стола и между собой сказали, что в итоге это ударит по нам. Мы ведь ничего не просили, ни к кому не обращались. Нас удивило это предложение, но мы приняли решение, что если нам действительно заплатят, то бóльшая часть суммы пойдёт на благотворительность. Только такой ход мог хоть как-то спасти нас от этой неловкой ситуации. Не сложилось. Жаль, что нам не заплатили эту премию, ведь несколько миллионов ушли бы на благое дело.

Дмитрий Зимин

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Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
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Франция
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