Все знают хорватскую шашечку. Откуда она вообще взялась?

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
22:00Не началсяАргентинаХорватия
1/2 финала
14.12Не началсяФранцияМарокко
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
09:32 (мск), источник: Sports.Ru

Все знают хорватскую шашечку. Откуда она вообще взялась?

Говорят, король играл в шахматы в плену.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Шахматный узор хорватской джерси — один из самых привлекательных, узнаваемых и нестандартных в футболе. Но сама идея никак не связана с любовью нации к шахматам, попыткой оседлать мейнстрим или просто выделиться из толпы. Все это — чистая связь с историей страны.

За дизайном хорватской формы стоит художник-авангардист Мирослав Шутей (умер в 2005 году). В начале девяностых, когда Хорватия только обрела независимость после развала Югославии, Шутей сотрудничал с правительством и получил целый пакет заказов. Ему предстояло разработать дизайн герба Хорватии, банкнот и даже комплектов спортивной формы.

Лидеры нового независимого государства собирались воссоздать национальную культуру, опираясь на историю и народные традиции. Исследователь Стюарт Ходжс из британского университета Суррея восстановил события тех дней.

Первый президент независимой Хорватии Франьо Туджман очень серьезно относился к разработке государственной символики, поэтому собрал оценивающую комиссию, которую возглавил профессор истории загребского университета Никса Станчич. Это он первым сформулировал, чего государство хотело от геральдики.

Источник: museumofjerseys.com

«Мы не должны были предложить форму и содержание герба. Мы лишь давали политикам экспертные рекомендации по правилам геральдики и представили концепцию. Я презентовал наши предложения руководителю парламента Домляну, а он привлек художника Мирослава Шутея», — вспоминает Станчич.

Шутею поручили объединить историческое красно-белое клетчатое поле и эмблемы главных хорватских регионов. «Никто из нас раньше не разрабатывал национальные символы — ни парламент, ни я. Я сделал более сотни дизайнерских эскизов — от современного минимализма до барокко. Представители парламента приняли одно из моих предложений. На следующий день эскиз герба представили СМИ как итоговый вариант», — описывал хронику Шутей.

Актуальный герб Хорватии — это щит, на котором в шахматном порядке расположены 25 красных и белых квадратов (в геральдике узор из чередующихся квадратов называют «шаховница»). Сверху щит украшает корона, состоящая из пяти звеньев — это исторические гербы Хорватии, Республики Дубровник, Истрии, Далмации и Славонии.

Источник: РИА "Новости"

С красно-белым шахматным щитом, части которого всегда украшают футболку сборной Хорватии, связаны целые легенды. Он известен со времен независимого Хорватского королевства (XI век).

Есть версия, что хорватский король Држислав, который вел ожесточенную войну за Далмацию с венецианским дожем Пьетро II Орсело, попал в плен и его заперли в темнице. Орсело как-то узнал, что пленник обожает шахматы, поэтому предложил пари: если тот обыграет его в трех партиях подряд, то получит свободу (и, по некоторым версиям, саму Далмацию). Король трижды обыграл дожа — и его отпустили. Чтобы увековечить память о победе, Држислав нанес шахматную доску на эмблему хорватского королевства.

С тех пор красно-белая шаховница присутствовала на гербе страны всегда, включая даже социалистический период (с 1945 года до обретения независимости). В 1991 году шаховницу поместили и на флаг Хорватии — вместо югославской красной звезды.

Источник: AP 2022

В 1987 году сборная Югославии U-21 выиграла молодежный чемпионат мира в Чили. Основу безумно талантливого поколения составляли хорваты: Роберт Ярни, Звонимир Бобан, Давор Шукер, Игор Штимац и Роберт Просинечки.

На ЧМ-1990 некоторых игроков той молодежки подтянули к основе Югославии. Например, хорвата Просинечки — в следующем сезоне он выиграл Кубок европейских чемпионов с «Црвеной Звездой» и укатил в «Реал». Всего в составе сборной Югославии было 5 хорватов, все они дошли до четвертьфинала ЧМ-1990.

Футбольную независимость Хорватия получила в 1992-м. В рейтинге она поначалу занимала всего лишь 125-е место, но уже тогда хорваты примеряли дизайнерские комплекты с шашечным узором, разработанные Шутеем. «Когда я играл за Югославию, это ничего не значило для меня. Это был лишь спорт, ничего больше. Сейчас это чувство не сравнить ни с чем. Теперь мы можем и думать, и говорить, что мы хорваты. Раньше мы этого не делали», — рассуждал Игор Штимац.

Первым крупным турниром для Хорватии стал чемпионат Европы 1996 года. Там сборная добралась до четвертьфинала (проиграла немцам 1:2) и еще в группе уничтожила датчан, действующих чемпионов, — 3:0. Шукер, вколачивая третий, без шансов перебросил Шмейхеля и забил один из самых красивых голов на турнире.

Потом был великий чемпионат мира-1998 — с разгромом немцев в четвертьфинале (3:0) и бронзой.

Источник: AFP 2022

«До ЧМ-1998 о Хорватии знали только 4% остального мира, а после — 45%. Это невероятно», — восхищался лучший бомбардир того чемпионата Шукер. В рейтинге ФИФА хорваты тогда занимали третье место.

Эти мужики в клетчатых футболках прославляли Хорватию. «Я искал для сборной джентльменов. Билич? Джентльмен. Штимац? Джентльмен. Ярни? Джентльмен. Просинечки. Суперджентльмен. Бобан? Король джентльменов. Шукер? Посол джентльменов. Все знают Хорватию благодаря им», — иронизировал главный тренер Блажевич.

Форму Хорватии к ЧМ-2018 Nike презентовал как коллекцию Гоши Рубчинского — в легкой пацанской стилистике.

Источник: news.nike.com

В форму внесено несколько тонких модификаций. Квадратики на майке увеличили в два раза и добавили слегка неровный контур, который создает эффект размытости. Домашний комплект выполнили в традиционных красно-белых цветах, а гостевой — в темно-синем и черном.

«Уверен, игрокам нравится наша форма. Она выглядит смело, уверенно и круто — все это характеризует дух нашей команды», — восхищался Модрич.

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Хорватия
1:1
По пенальти: 4:2Основное время: 0:0 (0:0)
Бразилия
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3
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