Все знают хорватскую шашечку. Откуда она вообще взялась?

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Шахматный узор хорватской джерси — один из самых привлекательных, узнаваемых и нестандартных в футболе. Но сама идея никак не связана с любовью нации к шахматам, попыткой оседлать мейнстрим или просто выделиться из толпы. Все это — чистая связь с историей страны.

За дизайном хорватской формы стоит художник-авангардист Мирослав Шутей (умер в 2005 году). В начале девяностых, когда Хорватия только обрела независимость после развала Югославии, Шутей сотрудничал с правительством и получил целый пакет заказов. Ему предстояло разработать дизайн герба Хорватии, банкнот и даже комплектов спортивной формы.

Лидеры нового независимого государства собирались воссоздать национальную культуру, опираясь на историю и народные традиции. Исследователь Стюарт Ходжс из британского университета Суррея восстановил события тех дней.

Первый президент независимой Хорватии Франьо Туджман очень серьезно относился к разработке государственной символики, поэтому собрал оценивающую комиссию, которую возглавил профессор истории загребского университета Никса Станчич. Это он первым сформулировал, чего государство хотело от геральдики.

Источник: museumofjerseys.com

«Мы не должны были предложить форму и содержание герба. Мы лишь давали политикам экспертные рекомендации по правилам геральдики и представили концепцию. Я презентовал наши предложения руководителю парламента Домляну, а он привлек художника Мирослава Шутея», — вспоминает Станчич.

Шутею поручили объединить историческое красно-белое клетчатое поле и эмблемы главных хорватских регионов. «Никто из нас раньше не разрабатывал национальные символы — ни парламент, ни я. Я сделал более сотни дизайнерских эскизов — от современного минимализма до барокко. Представители парламента приняли одно из моих предложений. На следующий день эскиз герба представили СМИ как итоговый вариант», — описывал хронику Шутей.

Актуальный герб Хорватии — это щит, на котором в шахматном порядке расположены 25 красных и белых квадратов (в геральдике узор из чередующихся квадратов называют «шаховница»). Сверху щит украшает корона, состоящая из пяти звеньев — это исторические гербы Хорватии, Республики Дубровник, Истрии, Далмации и Славонии.

С красно-белым шахматным щитом, части которого всегда украшают футболку сборной Хорватии, связаны целые легенды. Он известен со времен независимого Хорватского королевства (XI век).

Есть версия, что хорватский король Држислав, который вел ожесточенную войну за Далмацию с венецианским дожем Пьетро II Орсело, попал в плен и его заперли в темнице. Орсело как-то узнал, что пленник обожает шахматы, поэтому предложил пари: если тот обыграет его в трех партиях подряд, то получит свободу (и, по некоторым версиям, саму Далмацию). Король трижды обыграл дожа — и его отпустили. Чтобы увековечить память о победе, Држислав нанес шахматную доску на эмблему хорватского королевства.

С тех пор красно-белая шаховница присутствовала на гербе страны всегда, включая даже социалистический период (с 1945 года до обретения независимости). В 1991 году шаховницу поместили и на флаг Хорватии — вместо югославской красной звезды.

В 1987 году сборная Югославии U-21 выиграла молодежный чемпионат мира в Чили. Основу безумно талантливого поколения составляли хорваты: Роберт Ярни, Звонимир Бобан, Давор Шукер, Игор Штимац и Роберт Просинечки.

На ЧМ-1990 некоторых игроков той молодежки подтянули к основе Югославии. Например, хорвата Просинечки — в следующем сезоне он выиграл Кубок европейских чемпионов с «Црвеной Звездой» и укатил в «Реал». Всего в составе сборной Югославии было 5 хорватов, все они дошли до четвертьфинала ЧМ-1990.

Футбольную независимость Хорватия получила в 1992-м. В рейтинге она поначалу занимала всего лишь 125-е место, но уже тогда хорваты примеряли дизайнерские комплекты с шашечным узором, разработанные Шутеем. «Когда я играл за Югославию, это ничего не значило для меня. Это был лишь спорт, ничего больше. Сейчас это чувство не сравнить ни с чем. Теперь мы можем и думать, и говорить, что мы хорваты. Раньше мы этого не делали», — рассуждал Игор Штимац.

Первым крупным турниром для Хорватии стал чемпионат Европы 1996 года. Там сборная добралась до четвертьфинала (проиграла немцам 1:2) и еще в группе уничтожила датчан, действующих чемпионов, — 3:0. Шукер, вколачивая третий, без шансов перебросил Шмейхеля и забил один из самых красивых голов на турнире.

Потом был великий чемпионат мира-1998 — с разгромом немцев в четвертьфинале (3:0) и бронзой.

«До ЧМ-1998 о Хорватии знали только 4% остального мира, а после — 45%. Это невероятно», — восхищался лучший бомбардир того чемпионата Шукер. В рейтинге ФИФА хорваты тогда занимали третье место.

Эти мужики в клетчатых футболках прославляли Хорватию. «Я искал для сборной джентльменов. Билич? Джентльмен. Штимац? Джентльмен. Ярни? Джентльмен. Просинечки. Суперджентльмен. Бобан? Король джентльменов. Шукер? Посол джентльменов. Все знают Хорватию благодаря им», — иронизировал главный тренер Блажевич.

Форму Хорватии к ЧМ-2018 Nike презентовал как коллекцию Гоши Рубчинского — в легкой пацанской стилистике.

Источник: news.nike.com

В форму внесено несколько тонких модификаций. Квадратики на майке увеличили в два раза и добавили слегка неровный контур, который создает эффект размытости. Домашний комплект выполнили в традиционных красно-белых цветах, а гостевой — в темно-синем и черном.