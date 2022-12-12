Далич заявил, что сборная Хорватии не хочет довольствоваться полуфиналом чемпионата мира

Встреча между сборными Аргентины и Хорватии пройдет во вторник.

«То, что нам удалось попасть в число четырех лучших команд мира, уже является невероятным достижением для Хорватии, — сказал Далич. — Причем в число четырех сильнейших мы попадаем второй раз подряд. Но несмотря на это, мы хотим большего. Сборная Аргентины — потрясающая команда, которую за собой ведет Лионель Месси, они очень мотивированы, они находятся под гораздо большим давлением сейчас, чем Хорватия».

«Мы проанализировали нашего соперника, мы знаем, что мы должны сделать в предстоящем матче. Я оптимист по натуре и верю в своих игроков. Они продемонстрировали высокий уровень игры, сильный характер, без этого они бы не смогли выйти в полуфинал. Мы не будем подстраиваться под соперника и будем стараться играть в свойственный нам футбол», — добавил тренер.

Сборная Хорватии на прошлом чемпионате мира, который принимала Россия, дошла до финала, где уступила французам.

В другом полуфинале встретятся команды Франции и Марокко, встреча пройдет 14 декабря. Финальный матч турнира состоится 18 декабря.