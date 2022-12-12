Месси и агрессия: остановит ли Хорватия Аргентину на пути к титулу

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
13.12Не началсяАргентинаХорватия
1/2 финала
14.12Не началсяФранцияМарокко
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
18:53 (мск), источник: Известия

Месси и агрессия: остановит ли Хорватия Аргентину на пути к титулу

Против Модрича и компании готовят провокации, Францию ждет проверка Марокко.

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Сборная Аргентины планирует прибегнуть с осознанным провокациям по ходу первого полуфинального матча ЧМ-2022 с Хорватией 13 декабря. Эта информация, опубликованная Jutarnij List со ссылкой на одного из аргентинских игроков, уже накалила атмосферу перед встречей. Главный тренер Хорватии Златко Далич выразил сожаление, что «кто-то хочет выйти в финал грязными методами». А второй полуфинал турнира состоится днем позже, 14 декабря. В нем главная сенсация Катара-2022 — сборная Марокко, встретится с действующими чемпионами мира французами. И снова попытается за счет собственной организованности остановить более мощную атаку соперника. В матчах с Испанией и Португалией им это удалось.

Футбол

Чемпионат мира 2022
1/2 финала, 13.12.2022, 22:00

Аргентина-Хорватия-

Аргентина ставит на провокации?

Аргентина на этом турнире предстает в весьма агрессивном образе. Даже ее обычно спокойный, если не флегматичный лидер Лео Месси, не только тащит команду, забивая и раздавая передачи, но ещё и устраивает треш-токи, стычки и конфликты. После победы над Нидерландам Месси было не узнать: он назвал одного из игроков соперника «болваном» и раскритиковал Луи ван Гала, перед скамейкой которого демонстративно праздновал победу. Когда мы ещё видели Лео на таком игровом и эмоциональном кураже? Лидер Аргентины жаждет титул и не намерен уходить с поля в слезах, как Криштиану Роналду.

В следующих соперников у южноамериканцев — Хорватия, которую можно назвать самой недооцененной командой последних чемпионатов мира. Мало кто включал команду Златко Далича в топ-4 сборных, но два турнира подряд хорваты в элите и не перестают удивлять.

В медиа было много рассуждений про золотое поколение Бельгии, стабильность Англии, куражную игру и танцы Бразилии, новую схему и стиль игры Нидерландов, обновленную Испанию и стримы Луиса Энрике. А Хорватия всё это время была в тени. Что Лука Модрич в 37 лет будет одним из лучших на турнире, снова мало кто ожидал. Вокруг него — Ковачевич, Брозович, Перишич, Гвардиол, Маер, Ловрен и Ливакович. Это поколение хорватов сбрасывали со счетов и, возможно, это и помогает им преуспеть. Ожидания были не настолько высоки, давление — меньше, чем на игроков топ-сборных. Хорватия сильна ментально и ей не овладевает страх. Она уже добилась больше, чем от неё ожидали.

— Аргентина считается фаворитом матча, но мне кажется, что дальше пройдет Хорватия, — подчеркнул «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — У Далича очень сыгранная команда, что очень важно на этом ЧМ, перед которым у сборных была всего неделя сборов. К тому же полузащита хорватов выглядит предпочтительнее. Модрич и Брозович способны остановить Месси и второй раз подряд вывести команду в финал.

Сборная Аргентины вышла в полуфинал по пенальти
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Возможно, поэтому Аргентина строит свой план на матч не только через игровые схемы и какие-то тактические ходы, но и через провокации в отношении игроков соперника, попытках вывести их на эмоции. По крайней мере, так утверждает хорватская газета Jutarnij List. Накануне матча она сообщила, что перед аргентинцами стоит задача провоцировать соперников и выбивать их из игрового ритма. Издание ссылается на игрока Аргентины, который сказал, что его сборная «сломает и победит Хорватию за 60 минут» и ожидает, что в первый час матча его команда либо забьет два гола, либо добьется удаления у соперника.

«Жаль, что кто-то хочет выйти в финал чемпионата мира грязными методами», — заявил на пресс-конференции наставник хорватов Златко Далич, комментируя подобные сообщения. Похоже, матч будет не менее эмоциональным, чем игра аргентинцев с Нидерландами.

Футбол

Чемпионат мира 2022
1/2 финала, 14.12.2022, 22:00

Франция-Марокко-

Вторым номером

Второй полуфинал ЧМ состоится в среду, 14 декабря. Сборная Марокко стала первой в истории африканской сборной, представленной в полуфинале чемпионата мира. Наверное, Африка заслуживала попадания в полуфинал ЧМ чуть ли не на четверть века раньше. Так, на турнире 1990 года Камерун Валерия Непомнящего вел у Англии 2:1, и потребовались два пенальти от Гари Линекера в конце основного и в овертайме, чтобы сломить непокорных африканцев.

Но сложилось не тогда, а сейчас. И ни один человек не назовет это случайностью или недоразумением. Команда заняла первое место в сложнейшей группе (ничья 0:0 с Хорватией, победы 2:0 над Бельгией и 2:1 над Канадой). Выигрыш по пенальти у Испании в ⅛ финала после 0:0 в основное время (ровно то же самое четыре гора назад на чемпионате мира сделала Россия), и 1:0 у Португалии в ¼ финала. Теперь на очереди Франция.

— Чудеса в футболе происходят часто, — отметил «Известиям» экс-тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин. — У марокканцев есть свои козыри. Они хорошо подготовлены физически, хороши в тактике, выполняют на сто процентов указания тренера. Хотя индивидуальные качества явно лучше у французов. Французы — фавориты до матча, но это не играет никакой роли во время игры.

Франция получит первого соперника на турнире, который играет в дисциплинированный и прагматичный футбол вторым номером. Разбежаться по флангу в привычной манере у Килиана Мбаппе вряд ли получится, ведь марокканцы пока никому не дали много пространства. План команды Валида Реграги ожидаемый: лишить французов пространства, встречать за линией мяча низким блоком, ждать своих шансов в контратаках и на стандартах. Для Франции это серьезная проверка: недооценивать команду, которая прошла Испанию и Португалию, при этом не пропустив ни одного года, нельзя. Но поражение в таком полуфинале нация в любом случае признает провалом.

При этом контракт с Дидье Дешамом, судя по всему, хотят продлить и ему предлагают новое соглашение. По данным французских СМИ, тренер останется в сборной ещё на два года до Евро-2024 и пока от идеи приглашения Зинедина Зидана в федерации отказались. Дешам результатам в Катаре убедил, что смена тренера Франции ни к чему. Интересно, сохранится ли эта позиция в случае неудачи в полуфинале.

Сборная Франции — в полуфинале! Харри Кейн не забил пенальти
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— Французы — фавориты чемпионата мира, — заявил «Известиям» экс-полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. — Велика вероятность, что они вновь выиграют мундиаль. Не жду сенсации от Марокко. Они и так достигли того, чего, наверное, никогда больше не повторят. Марокко слабее в плане исполнителей. Есть неплохие футболисты, но Франция не упустит свои моменты, как они уже сделали это в матче с Англией. Они будут доминировать.

В Париже за игрой и ее итогом с особым вниманием будут следить не только болельщики, но и правоохранительные органы. В столице Франции марокканские фанаты буйно и с погромами отмечали последние победы над Португалией и Испанией. Разбитые витрины, поджоги мотоциклов и самокатов, стычки с полицией и драки, аресты — Париж страдает от успехов марокканцев, которые никогда не видели таких успехов сборной. Страшно представить, что будет в столице Франции после полуфинала при любом исходе матча. Местная полиция уже готовит несколько тысяч полицейских для того, чтобы обеспечить порядок.

Владислав Зимагулов

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Уругвай
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США
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Англия
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Англия
Англия
2
ФРГ
ФРГ
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Португалия
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Аргентина
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