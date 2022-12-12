Тчуамени и Упамекано не участвовали в тренировке сборной Франции в преддверии матча с Марокко
Полузащитник Орельен Тчуамени и защитник Дайо Упамекано пропустили тренировку сборной Франции в понедельник, сообщает L'Équipe.
Полузащитник Орельен Тчуамени и защитник Дайо Упамекано пропустили тренировку сборной Франции в понедельник, сообщает L'Équipe.
Тчуамени в матче ¼ финала чемпионата мира в Катаре со сборной Англии (2:1) получил ушиб икроножной мышцы, а Упамекано испытывает боль в горле.
Отмечается, что это не должно помешать обоим футболиста сыграть в матче ½ финала ЧМ-2022 против сборной Марокко.
Матч Франция — Марокко состоится 14 декабря, начало — в 22:00 мск.