Уткин: Хорватия — это Аргентина в миниатюре. Лайт. На честном слове пробралась в полуфинал

Мне совсем перестало нравиться разрешение ничьих с помощью серии пенальти. Пора уже в сборную брать какого-то специально дрессированного на пенальти вратаря — и выпускать его на серию. Вот Левакович [вратарь сборной Хорватии — прим. ] — абсолютно посредственный вратарь. Ничего особенного, я не удивлен, что он играет у себя в Хорватии до сих пор. Но он действительно прекрасно играет на пенальти, вот и все.