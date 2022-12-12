Уткин: Хорватия — это Аргентина в миниатюре. Лайт. На честном слове пробралась в полуфинал
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о полуфинальном матче ЧМ-2022, в котором сыграют сборные Хорватии и Аргентины.
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о полуфинальном матче ЧМ-2022, в котором сыграют сборные Хорватии и Аргентины.
"Мне кажется, Хорватия — это Аргентина в миниатюре. Лайт. Лидерами немолода. На честном слове пробралась в полуфинал. Я не видел против Бразилии аргументов — признаюсь честно.
Мне совсем перестало нравиться разрешение ничьих с помощью серии пенальти. Пора уже в сборную брать какого-то специально дрессированного на пенальти вратаря — и выпускать его на серию. Вот Левакович [вратарь сборной Хорватии — прим. ] — абсолютно посредственный вратарь. Ничего особенного, я не удивлен, что он играет у себя в Хорватии до сих пор. Но он действительно прекрасно играет на пенальти, вот и все.
Надо сделать отдельный чемпионат по пенальти. Это отдельный навык«, — заявил Уткин в эфире шоу “Вечерний Уткин” на Кинопоиске.
В полуфинале ЧМ-2022 сыграют Аргентина — Хорватия и Франция — Марокко. Матчи пройдут 13 и 14 декабря.