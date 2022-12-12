Еще одна загадочная смерть журналиста на ЧМ в Катаре. Он скончался через 48 часов после американца

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На чемпионате мира в Катаре продолжают твориться загадочные и даже страшные вещи. Только недавно отгремела новость о смерти американского корреспондента CBS Sports, как вдруг появилась еще одна трагичная весть. Спустя 48 часов после Грэнта Уола скончался еще один журналист — 43-летний катарский фотокорреспондент Халид аль‑Мисслам.

Как сообщают местные СМИ, он работал на новостном канале Al Kass TV и умер во время освещения матча чемпионата мира в субботу.

Что именно случилось с Халидом, достоверно пока не известно. Более того, об этом даже не знает его работодатель. В прямом эфире Al Kass TV лишь появилось сообщение с печальным известием и уточнением, что официальное заявление будет сделано лишь после выяснения всех подробностей.

Сейчас по теме смерти журналиста есть только слухи. В некоторых СМИ фигурирует версия о том, что Халид умер из-за сердечного приступа. Якобы он упал в обморок на стадионе, после чего так и не пришел в сознание — врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Одно из ведущих катарских изданий The Gulf Times, сообщая о кончине Аль-Мисслама, лишь уточнила, что его смерть была «неожиданной».

«Умер фотожурналист телеканала “Аль-Касс” Халид аль-Мисслам. Катарец Аль-Мисслам внезапно скончался во время освещения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Мы верим в милость и прощение Аллаха к нему и выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье», — говорится в сообщении.

Без точной причины смерти Халида и диагноза врачей связывать этот несчастный случай со смертью Уола и делать какие-то выводы, разумеется, рановато. Однако все равно после такого за журналистов в Катаре всерьез становится тревожно.