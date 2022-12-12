«Он получил по заслугам». Судью выгнали с чемпионата мира после скандальных слов Месси

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
13.12Не началсяАргентинаХорватия
1/2 финала
14.12Не началсяФранцияМарокко
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
20:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Он получил по заслугам». Судью выгнали с чемпионата мира после скандальных слов Месси

Хотя арбитр Игорь Федотов считает, что дело не в критике Лаоса, а в его работе.

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Источник: Reuters

Четвертьфинал чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Нидерландов — один из лучших матчей турнира. Но одновременно — один из самых скандальных. Всё из-за работы испанского арбитра Антонио Матеу Лаоса. Он показал 15 жёлтых карточек — это вообще стало рекордом в истории ЧМ. Да и потасовок было достаточно: команды почти пошли в рукопашную на 88-й минуте, а затем и после матча.

Естественно, судье досталось после матча от футболистов.

«Когда основное время встречи подошло к концу, все футболисты сборной Аргентины подошли к нему, — сказал после игры полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг. — С тех пор он свистел только в пользу Аргентины. С Тимбера слетела бутса, но Лаос определил фол с нашей стороны. Люк де Йонг просто выиграл верховое единоборство, арбитр дал свисток, соперник бросил мяч, а ему всё равно. Месси взял мяч рукой и просто кинул. Это было действительно возмутительно. Лаос — хороший парень. Обычно он и судья хороший. Но то, что он продемонстрировал в дополнительное время, было возмутительно. Думаю, он потерялся во время игры. Это не его вина, но это сильно отразилось на ходе матча».

Сборная Аргентины вышла в полуфинал по пенальти
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Высказался и главный герой сборной Аргентины — Лионель Месси: «Гнева много, думаю, не должно было всё заканчиваться так. Я не хочу говорить о судье. Не получается быть честным, тебя потом наказывают за это. Нам было страшно во время игры, потому что мы знали, кто это такой. ФИФА должна пересмотреть ситуацию. Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню».

А что Лаос?

Судья в ответ на критику от Месси заявил, что не видит ошибок в своём судействе.

Доволен работой, проделанной мной и моими коллегами. Грустно, что такие ситуации продолжают возникать… Футбол — это больше чем спорт, и это нужно доказывать. Критика Месси? Меня очень огорчают его слова… Но мы продолжим работать.

Матео Лаос

Арбитры бригады Лаоса через знакомых журналистов заявили, что игроки сами не помогали судьям. «Мне удалось поговорить с бригадой Матеу Лаоса, и они сказали мне, что ни разу в карьере у него не было матча, в котором игроки помогали бы ему так мало, а между скамейками запасных шла такая война. Это был ненормальный футбольный матч», — сообщил журналист COPE Маноло Лама, ссылаясь на помощников Лаоса.

Что теперь будет с судьёй?

Недовольство Месси было услышано. Сегодня, 12 декабря, стало известно, что Лаос больше не будет судить матчи чемпионата мира в Катаре. Согласно сведениям испанского издания COPE, арбитр уже возвращается в Испанию. При этом судьи VAR, работавшие на матче Нидерланды — Аргентина, остаются в Катаре и всё ещё могут получить назначения на оставшиеся матчи чемпионата мира — 2022.

Специально для «Чемпионата» отстранение судьи прокомментировал арбитр Игорь Федотов.

Лаос абсолютно логично уехал домой. В ФИФА в нём разочаровались — это авторитетный судья, его вели на финал. Не надо было заниматься ерундой в матче Аргентины и Нидерландов: потерял игру, начал что-то выравнивать, было несколько стычек… Всё-таки, когда игрок бьет мячом по скамейке соперника, надо сразу удалять такого футболиста. Так что Лаос получил по заслугам. Своими действиями арбитры и, в частности, Лаос дискредитировали ФИФА. Теперь люди думают, что там сидят идиоты, указания которых не слушают. Или же в ФИФА просто сидят продумáны, а за судей бороться не хотят.

При этом Федотов не видит связи между отстранением судьи и словами Месси.

— Жёсткие слова Месси о Лаосе тут ни при чём, — заявил Федотов. — Это всё плохое судейство. А вот футболистам позволяют говорить слишком много: Месси, потом португальцы, англичане… Обычно победители молчат о судействе. Но тут другой случай — и никаких санкций, хотя такая критика обычно неприемлема.

***

Испанская Marca также сообщает, что Лаос был одним из фаворитов председателя судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллины на назначение на финал чемпионата мира. Но ажиотаж из-за встречи Аргентины и Нидерландов повлиял на решение легендарного итальянского экс-арбитра.

Отметим, что на групповом этапе Лаос работал на встречах Катар — Сенегал и Иран — США, не получив после них критических оценок.

45-летний испанец из-за своего возраста больше не сможет работать на чемпионатах мира, так что игра между Аргентиной и Нидерландами стала для него последней в рамках мундиалей.

Никита Паглазов

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Бразилия
1966
Англия
1
Англия
Англия
2
ФРГ
ФРГ
3
Португалия
Португалия
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
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Германия
Германия
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