Варан считает, что сборная Марокко доставит проблемы французам на ЧМ

«Марокко — это сплоченная команда. Они пишут историю марокканского футбола. Их последовательные выступления придают им большую уверенность. Это единая и сплоченная команда. Есть качественные игроки. Они не случайно оказались в полуфинале. Мы ожидаем от них много проблем», — цитирует Варана L'Equipe.

«У нас достаточно опыта, чтобы не попасть в их ловушку. Нам, опытным игрокам, предстоит подготовить остальных к битве. Мы не ищем легких путей, что мы заработали наше место в финале. Мы фокусируемся на целях, но мы осознаем достижение чего-то большого. Результаты есть. Но хорошая команда — это еще не всё. Мы уже видели, как великие команды вылетали с этого турнира. Думаем о следующей игре», — добавил Варан.