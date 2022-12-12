Главный тренер сборной Марокко: Выход в полуфинал — это не чудо, а результат тяжелой командной работы

«Многие наши игроки получили травмы, отдавая все силы ради блага команды, но никто не останавливался и не жалел себя. Нам удалось добиться невероятного результата, но выход в полуфинал чемпионата мира — это не чудо, а результат тяжелой командной работы», — приводит слова тренера RMC Sport.