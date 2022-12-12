Мексиканский арбитр рассудит сборные Франции и Марокко в полуфинале ЧМ

Встреча состоится на стадионе «Эль-Байт» в среду. Время начала — 22:00 мск. Помогать Рамосу будут его соотечественники Альберто Морин и Мигель Эрнандес, четвертый рефери — венесуэлец Хесус Валенсуэла. За систему видеопомощи арбитрам будут отвечать канадец Дрю Фишер и его ассистент колумбиец Николас Гальо, судья VAR по офсайдам бразильянка Неуза Бак и рефери поддержки американец Армандо Вильярреаль.
Рамос стал судьей ФИФА в 2014 году. Он судил матчи Лиги чемпионов КОНКАКАФ, чемпионата мира 2018 года в России и Кубка Азии — 2019.
Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Сборная Марокко стала первой африканской командой в истории, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.