Мексиканский арбитр рассудит сборные Франции и Марокко в полуфинале ЧМ

Встреча состоится на стадионе «Эль-Байт» в среду. Время начала — 22:00 мск. Помогать Рамосу будут его соотечественники Альберто Морин и Мигель Эрнандес, четвертый рефери — венесуэлец Хесус Валенсуэла. За систему видеопомощи арбитрам будут отвечать канадец Дрю Фишер и его ассистент колумбиец Николас Гальо, судья VAR по офсайдам бразильянка Неуза Бак и рефери поддержки американец Армандо Вильярреаль.