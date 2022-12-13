Ловрен — о матче с Аргентиной: Нас ждет настоящая битва. И мы к ней готовы
Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился настроем на матч ½ финала чемпионата мира в Катаре между сборными Хорватии и Аргентины.
Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился настроем на матч ½ финала чемпионата мира в Катаре между сборными Хорватии и Аргентины.
«Завтра нас ждет настоящая битва. И мы к ней готовы», — написал хорват в социальных сетях.
Ловрен остается последним представителем РПЛ, который выступает на турнире в Катаре.
Матч между сборными Хорватии и Аргентины пройдет во вторник, 13 декабря. Начало игры — 22.00 (мск).