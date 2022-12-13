Полуфинальная стадия чемпионата мира по футболу стартует во вторник

Аргентинцы заняли первое место в группе C — на старте турнира они потерпели сенсационное поражение от сборной Саудовской Аравии (1:2), после чего обыграли команды Мексики (2:0) и Польши (2:0). В ⅛ финала южноамериканская сборная переиграла австралийцев (2:1), а в четвертьфинале была сильнее команды Нидерландов (2:2, 4:3 — по пенальти). Хорваты стали вторыми в квартете F, сыграв вничью со сборными Марокко (0:0) и Бельгии (0:0), а также разгромив команду Канады (4:1). В плей-офф они одержали победы над сборными Японии (1:1, 3:1 — по пенальти) и Бразилии (1:1, 4:2 — по пенальти).

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в полуфинальном матче на сможет рассчитывать на дисквалифицированных фланговых защитников Маркоса Акунью и Гонсало Монтьеля — оба получили вторые желтые карточки на этом турнире в игре с командой Нидерландов. Его оппонент Златко Далич подводит команду к предстоящему матчу в практически оптимальном составе — под вопросом остается появление на поле резервного защитника Йосипа Станишича. Важно отметить, что в полуфиналах полученные ранее на турнире желтые карточки не будут приводить к дисквалификации — игроки в случае получения предупреждений не пропустят ни матч за третье место, ни финал.

Футбол Чемпионат мира 2022 1/2 финала, 13.12.2022, 22:00 Аргентина - Хорватия -

Сборные Аргентины и Хорватии встретятся в шестой раз в истории. В пяти предыдущих встречах команды один раз не смогли выявить победителя (0:0), по два раза сильнее были южноамериканцы (1:0 и 2:1) и европейцы (3:2 и 3:0). Две из пяти предыдущих игр состоялись на чемпионатах мира — в 2006-м сильнее были аргентинцы (1:0), а в 2018-м хорваты на пути к финалу турнира в России разгромили соперника (3:0).

Второй полуфинал состоится 14 декабря на стадионе «Эль-Байт», в нем встретятся сборные Франции и Марокко. Действующие чемпионы мира на групповом этапе турнира стали первыми в квартете D, обыграв сборные Австралии (4:1) и Дании (2:1), а также уступив команде Туниса (0:1), в плей-офф французы поочередно в основное время обыграли команды Польши (3:1) и Англии (2:1). Команда Марокко, ставшая первой африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира, также заняла первое место в группе F. Она сыграла вничью с хорватами (0:0), после чего обыграла сборные Бельгии (2:0) и Канады (2:1). В плей-офф марокканцы поочередно прошли команды Испании (0:0, 3:0 — по пенальти) и Португалии (1:0).

Сборная Франции подходит к предстоящему полуфиналу в оптимальном составе, тогда как команда Марокко будет вынуждена обходиться без дисквалифицированного нападающего Валида Шеддиры. Игра, которая состоится в среду, станет для команд пятой — трижды сильнее были французы (2:1 в 1988 году, 1:0 в 1999-м и 5:1 в 2000-м), еще два раза они сыграли с марокканцами вничью (2:2 в 1998-м и 2007-м).

Полуфинал повышенного напряжения

Успешное выступление сборной Марокко на чемпионате мира сопровождалось не только массовыми гуляниями любителей футбола в самом королевстве, но и за его пределами. В европейских городах празднования оборачивались столкновениями сотрудников правопорядка с болельщиками — так было в Брюсселе (после победы марокканцев над бельгийцами), а также Амстердаме, Гааге и Роттердаме (после победы над испанцами и выхода команды в четвертьфинал).

Особняком стояла обстановка во французских городах в ночь на 11 декабря — в этот день в полуфинал чемпионата мира с разницей в несколько часов вышли сборные Марокко и Франции. Как сообщило в воскресенье агентство Франс Пресс, после двух игр общее число задержанных по всей Франции составляло около 170 человек.

Футбол Чемпионат мира 2022 1/2 финала, 14.12.2022, 22:00 Франция - Марокко -

Гуляния в честь успеха марокканских футболистов проходили и в Катаре. Сразу после завершения четвертьфинальной игры на улицах Дохи появилось множество автомобилей, причем они были украшены флагами не только Марокко, но и других арабских стран: Саудовской Аравии, Туниса, Палестины, Алжира, Катара.

Свидетельством важности этого полуфинала является то, что в Катар на матч прилетит президент Франции Эмманюэль Макрон. «Детали поездки еще прорабатываются, но он взял на себя это обязательство, он его сдержит с радостью», — заявила 11 декабря министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Эмманюэль Макрон известен любовью к футболу и не раз заявлял о симпатиях к клубу «Марсель». В 2018 году, когда чемпионат мира проходил в России, президент Франции лично присутствовал на трибунах во время матчей сборной в полуфинале и финале турнира. Тогда французы поочередно обыграли команды Бельгии (1:0) и Хорватии (4:2) и во второй раз в истории завоевали титул чемпионов мира.

Король футбола идет на поправку

В сентябре 2021 года трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже телеканал ESPN сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии. По данным газеты Folha de Sao Paulo, трехкратный чемпион мира находится на паллиативном лечении, так как его организм перестал реагировать на химиотерапию. Паллиативное лечение помогает снимать болевой синдром и одышку.

В конце ноября Пеле попал в больницу. Тогда 82-летний экс-нападающий заявлял, что госпитализация носила плановый характер, но позже ему диагностировали респираторную инфекцию, а дочь легенды мирового футбола сообщила, что отец накануне госпитализации переболел ковидом.

11 декабря президент Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) Алехандро Домингес предложил Бразильской конфедерации футбола (CBF) заменить три из пяти звезд на эмблеме команды на три сердца в честь Пеле. «Идея заключается в том, чтобы подчеркнуть три титула чемпиона мира, которые выиграл Пеле в составе сборной, и возвеличить его родной город Трес-Корасойнс. Мы вносим это предложение в CBF, чтобы Пеле всегда жил на футболках сборной Бразилии», — сказал функционер, которого цитировала бразильская газета Folha de Sao Paulo.

12 декабря врачи рассказали о динамике лечения Пеле. «Состояние пациента продолжает улучшаться, в частности, в том, что касается респираторной инфекции, но пока нельзя предположить, когда его можно будет выписать», — было сказано в распространенном заявлении.

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Судейский опыт Инфантино

Накануне первого полуфинала на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе прошел товарищеский матч между командами, за которые выступали легенды футбола и рабочие чемпионата мира в Катаре. В матче приняли участие двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу, пятикратный чемпион Англии Джон Терри, чемпион мира 2002 года бразилец Роберто Карлос, победители мирового первенства 2006 года итальянцы Марко Матерацци и Алессандро Дель Пьеро, а также другие известные в прошлом футболисты.

Главным арбитром этого матча выступил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино — в этом статусе он провел около 10 минут. За это время он успел показать желтую карточку Дель Пьеро.

В день игры Инфантино научили пользоваться электронным табло для замены игроков. В перерыве встречи он в форме футбольного судьи поднял над собой табло с двумя номерами, которые сложили число 2022 — год проведения турнира.