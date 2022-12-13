Полуфинальная стадия чемпионата мира по футболу стартует во вторник

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
22:00Не началсяАргентинаХорватия
1/2 финала
14.12Не началсяФранцияМарокко
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
00:13 (мск), источник: ТАСС

Полуфинальная стадия чемпионата мира по футболу стартует во вторник

ДОХА, 13 декабря. /ТАСС/. Стадия ½ финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, стартует во вторник матчем с участием сборных Аргентины и Хорватии. Встреча пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле, начало игры — в 22:00 мск.

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Источник: Reuters

Аргентинцы заняли первое место в группе C — на старте турнира они потерпели сенсационное поражение от сборной Саудовской Аравии (1:2), после чего обыграли команды Мексики (2:0) и Польши (2:0). В ⅛ финала южноамериканская сборная переиграла австралийцев (2:1), а в четвертьфинале была сильнее команды Нидерландов (2:2, 4:3 — по пенальти). Хорваты стали вторыми в квартете F, сыграв вничью со сборными Марокко (0:0) и Бельгии (0:0), а также разгромив команду Канады (4:1). В плей-офф они одержали победы над сборными Японии (1:1, 3:1 — по пенальти) и Бразилии (1:1, 4:2 — по пенальти).

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в полуфинальном матче на сможет рассчитывать на дисквалифицированных фланговых защитников Маркоса Акунью и Гонсало Монтьеля — оба получили вторые желтые карточки на этом турнире в игре с командой Нидерландов. Его оппонент Златко Далич подводит команду к предстоящему матчу в практически оптимальном составе — под вопросом остается появление на поле резервного защитника Йосипа Станишича. Важно отметить, что в полуфиналах полученные ранее на турнире желтые карточки не будут приводить к дисквалификации — игроки в случае получения предупреждений не пропустят ни матч за третье место, ни финал.

Футбол

Чемпионат мира 2022
1/2 финала, 13.12.2022, 22:00

Аргентина-Хорватия-

Сборные Аргентины и Хорватии встретятся в шестой раз в истории. В пяти предыдущих встречах команды один раз не смогли выявить победителя (0:0), по два раза сильнее были южноамериканцы (1:0 и 2:1) и европейцы (3:2 и 3:0). Две из пяти предыдущих игр состоялись на чемпионатах мира — в 2006-м сильнее были аргентинцы (1:0), а в 2018-м хорваты на пути к финалу турнира в России разгромили соперника (3:0).

Второй полуфинал состоится 14 декабря на стадионе «Эль-Байт», в нем встретятся сборные Франции и Марокко. Действующие чемпионы мира на групповом этапе турнира стали первыми в квартете D, обыграв сборные Австралии (4:1) и Дании (2:1), а также уступив команде Туниса (0:1), в плей-офф французы поочередно в основное время обыграли команды Польши (3:1) и Англии (2:1). Команда Марокко, ставшая первой африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира, также заняла первое место в группе F. Она сыграла вничью с хорватами (0:0), после чего обыграла сборные Бельгии (2:0) и Канады (2:1). В плей-офф марокканцы поочередно прошли команды Испании (0:0, 3:0 — по пенальти) и Португалии (1:0).

Сборная Франции подходит к предстоящему полуфиналу в оптимальном составе, тогда как команда Марокко будет вынуждена обходиться без дисквалифицированного нападающего Валида Шеддиры. Игра, которая состоится в среду, станет для команд пятой — трижды сильнее были французы (2:1 в 1988 году, 1:0 в 1999-м и 5:1 в 2000-м), еще два раза они сыграли с марокканцами вничью (2:2 в 1998-м и 2007-м).

Полуфинал повышенного напряжения

Успешное выступление сборной Марокко на чемпионате мира сопровождалось не только массовыми гуляниями любителей футбола в самом королевстве, но и за его пределами. В европейских городах празднования оборачивались столкновениями сотрудников правопорядка с болельщиками — так было в Брюсселе (после победы марокканцев над бельгийцами), а также Амстердаме, Гааге и Роттердаме (после победы над испанцами и выхода команды в четвертьфинал).

Особняком стояла обстановка во французских городах в ночь на 11 декабря — в этот день в полуфинал чемпионата мира с разницей в несколько часов вышли сборные Марокко и Франции. Как сообщило в воскресенье агентство Франс Пресс, после двух игр общее число задержанных по всей Франции составляло около 170 человек.

Футбол

Чемпионат мира 2022
1/2 финала, 14.12.2022, 22:00

Франция-Марокко-

Гуляния в честь успеха марокканских футболистов проходили и в Катаре. Сразу после завершения четвертьфинальной игры на улицах Дохи появилось множество автомобилей, причем они были украшены флагами не только Марокко, но и других арабских стран: Саудовской Аравии, Туниса, Палестины, Алжира, Катара.

Свидетельством важности этого полуфинала является то, что в Катар на матч прилетит президент Франции Эмманюэль Макрон. «Детали поездки еще прорабатываются, но он взял на себя это обязательство, он его сдержит с радостью», — заявила 11 декабря министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Эмманюэль Макрон известен любовью к футболу и не раз заявлял о симпатиях к клубу «Марсель». В 2018 году, когда чемпионат мира проходил в России, президент Франции лично присутствовал на трибунах во время матчей сборной в полуфинале и финале турнира. Тогда французы поочередно обыграли команды Бельгии (1:0) и Хорватии (4:2) и во второй раз в истории завоевали титул чемпионов мира.

Король футбола идет на поправку

В сентябре 2021 года трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже телеканал ESPN сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии. По данным газеты Folha de Sao Paulo, трехкратный чемпион мира находится на паллиативном лечении, так как его организм перестал реагировать на химиотерапию. Паллиативное лечение помогает снимать болевой синдром и одышку.

В конце ноября Пеле попал в больницу. Тогда 82-летний экс-нападающий заявлял, что госпитализация носила плановый характер, но позже ему диагностировали респираторную инфекцию, а дочь легенды мирового футбола сообщила, что отец накануне госпитализации переболел ковидом.

11 декабря президент Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) Алехандро Домингес предложил Бразильской конфедерации футбола (CBF) заменить три из пяти звезд на эмблеме команды на три сердца в честь Пеле. «Идея заключается в том, чтобы подчеркнуть три титула чемпиона мира, которые выиграл Пеле в составе сборной, и возвеличить его родной город Трес-Корасойнс. Мы вносим это предложение в CBF, чтобы Пеле всегда жил на футболках сборной Бразилии», — сказал функционер, которого цитировала бразильская газета Folha de Sao Paulo.

12 декабря врачи рассказали о динамике лечения Пеле. «Состояние пациента продолжает улучшаться, в частности, в том, что касается респираторной инфекции, но пока нельзя предположить, когда его можно будет выписать», — было сказано в распространенном заявлении.

Самые яркие болельщики на ЧМ-2022
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Судейский опыт Инфантино

Накануне первого полуфинала на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе прошел товарищеский матч между командами, за которые выступали легенды футбола и рабочие чемпионата мира в Катаре. В матче приняли участие двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу, пятикратный чемпион Англии Джон Терри, чемпион мира 2002 года бразилец Роберто Карлос, победители мирового первенства 2006 года итальянцы Марко Матерацци и Алессандро Дель Пьеро, а также другие известные в прошлом футболисты.

Главным арбитром этого матча выступил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино — в этом статусе он провел около 10 минут. За это время он успел показать желтую карточку Дель Пьеро.

В день игры Инфантино научили пользоваться электронным табло для замены игроков. В перерыве встречи он в форме футбольного судьи поднял над собой табло с двумя номерами, которые сложили число 2022 — год проведения турнира.

После полуфиналов, которые состоятся 13 и 14 декабря, в расписании чемпионата мира значатся еще два матча. Матч за третье место состоится 17 декабря на стадионе «Халифа». На следующий день состоится финал мирового первенства. Его примет Национальный стадион в Лусаиле.

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Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
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