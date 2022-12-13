Бывший тренер Испании Энрике: Смотрю на полуфиналистов и не вижу никого сильнее нас

"То, что пробуждает чемпионат мира, дух, которым дышат, — это уникальная вещь. Футбол — это вид спорта, в котором может победить команда, которая не атакует. Это не случай Марокко, у которого были свои шансы. У нас была очень молодая команда в течение четырёх лет, которая попала на чемпионат мира, и я чувствую, что мы потеряли очень хорошую возможность.