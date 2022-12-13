Источник: Месси — главный претендент на «Золотой мяч», Кварацхелия — в топ-10

Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала9.12.2022, 22:00 (МСК UTC+3)Lusail Stadium, 88966 зрителей
|Луи Ван Гал
|Лионель Скалони
|Вут Вегхорст(Стивен Бергейс)
|83′
|Науэль Молина(Лионель Месси)
|35′
|Вут Вегхорст(Теун Копмайнерс)
|90+11′
|Лионель Месси
|73′
|23
|Андрис Нопперт
|23
|Эмилиано Мартинес
|4
|Виргил ван Дейк
|19
|Николас Отаменди
90+12′
|5
|Натан Аке
|20
|Алексис Макаллистер
|22
|Дензел Дюмфрис
120′120+1′
|24
|Энцо Фернандес
|2
|Юррьен Тимбер
43′
|10
|Лионель Месси
90+10′
|21
|Френки де Йонг
|8
|Маркос Акунья
43′78′
|17
|Дэйли Блинд
64′
|3
|Николас Тальяфико
|9
|Люк де Йонг
|13
|Кристиан Ромеро
45′78′
|15
|Мартен де Рон
46′
|6
|Херман Пеццела
112′
|20
|Теун Копмайнерс
|25
|Лисандро Мартинес
76′112′
|7
|Стивен Бергвейн
91′46′
|11
|Анхель Ди Мария
|11
|Стивен Бергейс
88′
|26
|Науэль Молина
106′
|8
|Коди Гакпо
113′
|4
|Гонсало Монтиэль
109′
|12
|Ноа Ланг
120′
|7
|Родриго де Пауль
66′
|10
|Мемфис Депай
76′78′
|5
|Леандро Паредес
89′
|19
|Вут Вегхорст
45+2′
|9
|Хулиан Альварес
82′
|22
|Лаутаро Мартинес
|8
|Желтые карточки
|8
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|8
|29
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос(Испания)
|Боковой судья
|Пау Себриан Девис(Испания)
|Боковой судья
|Роберто Диас Перес дель Паломар(Испания)
|ВАР
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
|Ассистент ВАР
|Дрю Фишер(Канада)