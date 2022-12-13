Радимов: Роналду испортил себе всё то, что было нажито непосильным трудом до этого
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов заявил, что форвард португальской команды Криштиану Роналду серьёзно испортил себе окончание футбольной карьеры.
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов заявил, что форвард португальской команды Криштиану Роналду серьёзно испортил себе окончание футбольной карьеры.
«Возможно ли громкое возвращение Роналду в европейский клуб? Я думаю, что нет. Роналду уже не тот. Он не может прессинговать. А в современном футболе если у команды один человек выпадает из прессинга, это уже совершенно не то. Если мы даже сейчас посмотрим на Месси, то с поляками он ходил пешком, а с Нидерландами ему приходилось бегать и помогать партнёрам.
Этот чемпионат мира не добавил Роналду бонусов. Окончание карьеры произойдёт вскоре… Ни Криштиану, ни поклонники не могли себе представить такого. За полгода он испортил себе всё то, что было нажито непосильным трудом до этого», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
Португалия в четвертьфинале ЧМ‑2022 проиграла сборной Марокко со счётом 0:1. 37‑летний Роналду провёл на турнире пять встреч и забил один мяч. В матчах плей‑офф со швейцарцами (6:1) и марокканцами он не попал в старт и выходил на замену.
Роналду находится в статусе свободного агента. В ноябре «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе португальца после его скандального интервью, в котором он раскритиковал клуб и бывших партнёров по команде. СМИ утверждали, что Роналду согласовал контракт с «Аль‑Нассром» на 2,5 года с доходом в € 200 млн за сезон. Роналду опроверг договорённость с саудовским клубом.