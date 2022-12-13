Радимов: Роналду испортил себе всё то, что было нажито непосильным трудом до этого

«Возможно ли громкое возвращение Роналду в европейский клуб? Я думаю, что нет. Роналду уже не тот. Он не может прессинговать. А в современном футболе если у команды один человек выпадает из прессинга, это уже совершенно не то. Если мы даже сейчас посмотрим на Месси, то с поляками он ходил пешком, а с Нидерландами ему приходилось бегать и помогать партнёрам.



Этот чемпионат мира не добавил Роналду бонусов. Окончание карьеры произойдёт вскоре… Ни Криштиану, ни поклонники не могли себе представить такого. За полгода он испортил себе всё то, что было нажито непосильным трудом до этого», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».