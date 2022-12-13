Формат следующего чемпионата мира ещё не определили. Есть три удивительных варианта
Число участников увеличится, а сам турнир пройдёт сразу в трёх странах.
Число участников увеличится, а сам турнир пройдёт сразу в трёх странах.
Чемпионат мира в Катаре — последний в нынешнем формате. На следующем турнире количество участников возрастёт, а структура проведения изменится.
В Катар приехали 32 сборные, которые разбили на восемь групп (по четыре команды в каждой). По две лучшие сборные из каждого квартета (16 участников) выходят в ⅛ финала. Дальше — матчи на вылет. В случае ничьей в основное время командам предстоит провести два дополнительных тайма по 15 минут. Если победитель не определён, то соперники разыгрывают путёвку в следующий раунд в серии пенальти. В таком формате играют на последних семи чемпионатах мира, включая катарский. В 1998-м и 2002-м существовало правило «золотого» гола — матч плей-офф завершался сразу после того, как одна из команд забивала в овертайме.
Ранее Международная федерация футбола утвердила, что на чемпионате мира — 2026 сыграют 48 команд. Их распределят на 16 групп — по три сборные в каждой. По две лучшие команды из каждого квартета (32 участника) получат места в 1/16 финала. При таком варианте увеличивается общее количество матчей, что на руку ФИФА с точки зрения прибыли. При этом максимально возможное количество игр для команд останется неизменным — семь.
Во время чемпионата мира в Катаре испанское издание Marca сообщило, что ФИФА рассматривает возможность повторной смены формата. Этот вариант предполагает, что 48 команд разделят на 12 групп (по четыре сборные в каждой). В 1/16 финала попадут по две лучшие сборные из каждого квартета (24 команды) плюс 8 лучших из 12, занявших третьи места. При этом варианте максимально возможное количество матчей увеличивается до восьми: три — в группе, пять — в плей-офф.
А ещё чуть позже глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер отметил, что существует третий вариант. При нём 48 сборных разделят на две части, то есть в каждой будет по 24. В обеих частях будет по шесть групп — в каждой по четыре команды. По предположению Венгера, регламент утвердят в следующем году.
Авторитетное издание The Atletic утверждает, что на ЧМ могут ввести серию пенальти на групповом этапе. Победитель получит возможность заработать бонусное очко. В этом году такая система применялась на групповом этапе Кубка России по футболу. Информацию о возможном введении серии пенальти на ЧМ-2026 подтвердил директор ФИФА по техническому развитию Марко ван Бастен. По его словам, такой вариант рассматривают при трёх командах в группе.
Впервые в истории чемпионат мира пройдёт на территории сразу трёх стран: США, Мексики и Канады. В 2002-м первенство планеты принимали две страны (Япония и Южная Корея), во всех остальных случаях — одна. Матчи ЧМ-2026 пройдут в 16 городах. 11 из них представляют США (Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Канзас-Сити, Даллас, Хьюстон, Атланта, Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Майами), три — Мексику (Мехико, Гвадалахара, Монтеррей), два — Канаду (Торонто и Ванкувер). На пяти стадионах используют систему с раздвижной крышей.
Кирилл Закатченко