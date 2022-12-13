Шевченко может возглавить сборную Польши, пишут СМИ
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может возглавить команду Польши, сообщает Przegląd Sportowy.
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может возглавить команду Польши, сообщает Przegląd Sportowy.
Ранее Польский футбольный союз (PZPN) не стал в одностороннем порядке продлевать контракт с тренером национальной команды Чеславом Михневичем. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года, поэтому решение о его возможном переподписании будет принято в ближайшие дни.
По информации источника, президент PZPN Чезари Кулеша уже связался с кандидатом на пост главного тренера Мацеем Скоржой, однако тот отказался возглавить сборную. Также в списке кандидатов есть Шевченко.
Футболисты сборной Польши проиграли команде Франции в ⅛ финала чемпионата мира в Катаре со счетом 1:3. Поляки вышли в плей-офф со второго места в группе с командами Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии.
Шевченко возглавлял сборную Украины до лета 2021 года. Под его руководством команда дошла до ¼ финала чемпионата Европы. В середине января он покинул пост главного тренера итальянского «Дженоа».