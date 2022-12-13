Шевченко может возглавить сборную Польши, пишут СМИ

Ранее Польский футбольный союз (PZPN) не стал в одностороннем порядке продлевать контракт с тренером национальной команды Чеславом Михневичем. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года, поэтому решение о его возможном переподписании будет принято в ближайшие дни.

По информации источника, президент PZPN Чезари Кулеша уже связался с кандидатом на пост главного тренера Мацеем Скоржой, однако тот отказался возглавить сборную. Также в списке кандидатов есть Шевченко.

Футболисты сборной Польши проиграли команде Франции в ⅛ финала чемпионата мира в Катаре со счетом 1:3. Поляки вышли в плей-офф со второго места в группе с командами Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии.